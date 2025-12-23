Simțuri ascuțite și mereu în alertă

Câinii găsesc confort în rutină, iar orice schimbare, oricât de mică, le poate provoca stres. Larissa Soutter-Mckenzie a precizat că primul pas pentru a menține bunăstarea patrupedului este respectarea programului său obișnuit, în special în ziua unui spectacol de artificii. Dacă animalele observă un comportament normal la stăpânii lor, se vor simți liniștite la rândul lor.

Câinele trebuie adus în casă cu câteva ore înainte de spectacol, într-o cameră cu draperiile trase, luminile aprinse și televizorul sau muzica la un volum care să acopere zgomotul de afară. Emisiunile culinare sau cele cu animale sălbatice s-au dovedit că au un efect calmant asupra patrupezilor stresați.

Baia nu este recomandată ca loc de ascuns, deoarece gresia creează ecou și amplifică sunetul artificiilor. Distragerile sunt importante: un câine care se joacă cu stăpânii săi nu va mai fi atent la zgomotul exterior.

„Un spațiu sigur nu ar trebui să includă nimic cu care un animal se poate răni. Am văzut chiar un câine mare încercând să sară printr-o fereastră, în panică. Proprietarii trebuie să se gândească din timp la posibilele căi de evadare”, a precizat Larissa Soutter-Mckenzie.

Ajută medicamentele?

Unii stăpâni cred că sedativele sunt utile în astfel de situații. Acestea pot ajuta, însă trebuie prescrise de un veterinar în urma unui control medical. Pisicile nu trebuie să primească calmante, deoarece felinele sunt predispuse la înec, iar câinii pot primi sedative cu o intensitate medie.

Anxietatea și stresul sunt frecvente în noaptea de Anul Nou din cauza gălăgiei excesive. Câinii au auzul de șase ori mai dezvoltat decât oamenii, astfel că protejarea acestora în situații zgomotoase este esențială pentru păstrarea calmului și a sănătății mintale.

Numărul animalelor abandonate, în creștere de sărbători

Larissa a declarat că, în preajma Crăciunului și a Anului Nou, adăposturile înregistrează un număr mare de animale abandonate. Câini sau pisici returnați pentru că nu au fost cadouri dorite, sau lăsați nesupravegheați acasă, fără mâncare, apă sau măsuri de siguranță pentru noaptea de revelion.

„Animalele de companie nu sunt accesorii sezoniere”, a spus Larissa Soutter-Mckenzie, pet-sitter. „Dacă nu poți asigura o îngrijire responsabilă, reevaluează-ți sărbătorile.”

