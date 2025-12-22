Sergentul Stormy a intrat în armată în februarie 2025 și nu se aștepta ca, într-una dintre misiunile sale, să găsească un câine abandonat. Cățelul se afla într-un buncăr, iar între el și sergentul Stormy s-a legat imediat o relație de prietenie. Această legătură a rămas puternică chiar și în momentele dificile din viața lui Stormy.

Un diagnostic dificil, o prietenie care depășește orice obstacol

Potrivit publicației People, sergentul Stormy a primit, la doar 20 de ani, diagnosticul de cancer la oase. După ce s-a plâns de dureri la genunchi, medicii au descoperit tumora și i-au spus că va trebui să se retragă din armată și să înceapă tratamentul.

Stormy s-a întors acasă, unde a început chimioterapia, însă gândul i-a rămas la cățelușa Jasmine, pe care o îngrijise în cele șase luni petrecute împreună, până la diagnostic. Aflând povestea, organizația Paws of War s-a ocupat de reunirea lui Jasmine cu Stormy. Paws of War este o asociație care se ocupă de salvarea câinilor veteranilor de război.

O poveste care a atins multe inimi

„Aceasta este o poveste care a atins multe inimi, iar cu toții ne-am dorit să ne asigurăm că misiunea a fost un succes”, a declarat Derek Cartwright, veteran al Armatei SUA și coordonator de logistică pentru Paws of War, într-un comunicat de presă. „Suntem recunoscători tuturor celor care au ajutat la realizarea acestei misiuni, astfel încât Jasmine și Sgt. Stormy să poată fi din nou împreună.” Veteranul a călătorit alături de Jasmine până în Pennsylvania, unde locuiește sergentul Stormy împreună cu familia sa.

Stormy și Jasmine s-au reîntâlnit oficial pe 7 decembrie. În prezent, sergentul continuă chimioterapia și urmează să fie operat la genunchi. „Sunt atât de fericit că Jasmine este aici cu mine și atât de recunoscător pentru tot ce a făcut Paws of War pentru ca acest lucru să se întâmple”, a spus Stormy. „Este o perioadă dificilă în viața mea, dar să o am alături cu siguranță ajută.”

