În 2025, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a continuat să dezvolte programe esențiale pentru controlul populației de animale și prevenirea abandonului, punând accent pe măsuri dovedite eficiente: sterilizarea gratuită, microciparea și informarea directă a deținătorilor de animale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Rezultatele obținute confirmă încă o dată faptul că aceste campanii au un impact real asupra reducerii numărului de animale fără stăpân și asupra responsabilizării proprietarilor.

Peste 3.100 de sterilizări gratuite într-un singur an

Pe parcursul anului 2025, peste 3.100 de animale au fost sterilizate gratuit în cadrul campaniilor derulate de Primăria Municipiului București prin ASPA.

Mai exact:

peste 1.300 de câini de rasă comună, cu deținător , au beneficiat de sterilizare gratuită;

peste 1.800 de pisici , cu și fără deținător, au fost sterilizate în cadrul programelor dedicate.

Intervențiile au fost realizate cu sprijinul clinicilor veterinare partenere: Hands & Paws Vet, Sache Vet, Vet4Life, Adora Pet, Anima Vet, Green Vetcare și Happy Taz Vet, care au asigurat servicii medicale sigure și de calitate.

Informare și controale în teren, alături de Poliția Locală

Pe lângă campaniile medicale, ASPA a continuat și acțiunile de informare și control în teren, desfășurate în colaborare cu Poliția Locală a Municipiului București și cu sprijinul Jandarmeriei.

În 2025:

au fost vizitate peste 7.000 de imobile;

au avut loc discuții directe cu peste 2.800 de persoane găsite la domiciliu;

au fost verificați peste 1.700 de câini , dintre care aproximativ 900 de rasă comună;

Datele obținute arată clar cât de importantă este informarea proprietarilor:

doar aproximativ 270 de câini erau sterilizați:

doar aproximativ 360 erau microcipați.

Ca urmare, polițiștii locali au înmânat peste 600 de notificări de intrare în legalitate, oferind proprietarilor șansa de a se conforma legislației în vigoare.

Microcipare pe loc și sprijin din partea ONG-urilor

Un element important al acțiunilor din teren a fost colaborarea cu Asociația Cuțu-Cuțu, ai cărei voluntari au fost prezenți la aproape toate acțiunile, oferind sprijin logistic și informațional.

De asemenea, medicii veterinari de la Hands & Paws Vet au însoțit echipele ASPA, iar o parte dintre câini au fost microcipați direct pe teren, facilitând respectarea legii pentru proprietari.

De ce sterilizarea contează cu adevărat

Sterilizarea animalelor de companie este recunoscută la nivel internațional drept cea mai eficientă metodă de control al populației de animale. Aceasta previne nașterea puilor nedoriți, reduce abandonul și contribuie la scăderea numărului de animale fără stăpân.

Eficiența acestor măsuri a fost confirmată și în urma deplasărilor de serviciu efectuate în 2025 de directorul general ASPA, Cătălina Trănescu, în țări precum Statele Unite ale Americii și Thailanda, unde sterilizarea este baza politicilor de protecție a animalelor.

Un pas real spre un oraș mai responsabil

Campaniile de sterilizare gratuită, combinate cu informarea constantă și controalele în teren, reprezintă instrumente-cheie pentru gestionarea responsabilă a animalelor de companie. Rezultatele din 2025 arată că implicarea autorităților, a medicilor veterinari și a ONG-urilor poate produce schimbări reale, atunci când există colaborare și continuitate.

Sterilizarea nu este doar o obligație legală, ci un gest de responsabilitate și grijă față de animale – unul care ajută întreaga comunitate.