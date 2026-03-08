Felinele au poate cei mai frumoși ochi dintre animale, astfel că mulți s-au întrebat care este secretul ochilor de pisică. De această dată, nu este vorba despre colorit, ci despre pelicula pe care mulți stăpâni o văd, dar puțini știu ce este și care este rolul său.

Ce este „a treia pleoapă” la pisică și de ce apare doar uneori

Cu siguranță toți stăpânii de pisici au observat cum felina lor are o peliculă roz-albicioasă în colțul ochilor. Apar întrebări legate de sănătate, însă specialiștii vin să îi liniștească și le spun că această „a treia pleoapă” este o structură naturală pe care o au toate felinele, indiferent de dimensiune, potrivit discoverwildlife.com.

Mai mult, această membrană este foarte importantă pentru protejarea ochilor frumoși ai pisicilor despre care spuneam mai devreme. Numită membrană nectitantă, „a treia pleoapă” se ascunde în colțul interior al ochiului și se deplasează orizontal spre globul ocular, adică invers față de cum se mișcă pleoapele oamenilor sau ale câinilor.

În mod normal, această membrană rămâne ascunsă și devine vizibilă doar uneori, cum ar fi atunci când pisica se trezește sau este foarte relaxată, de aici și panica stăpânilor când o observă. Pentru o explicație și mai aplicată oferită de specialiști, ei identifică această „a treia pleoapă” ca un „ștergător de parbriz”, dar pentru ochi. Mai simplu spus, această peliculă ajută la curățarea ochilor de praf și resturi de pe cornee și distribuirea corectă a lacrimilor pentru a menține ochii umezi.

Rolul membranei de la feline

Un alt lucru interesant este că această membrană protejează vederea pisicilor pe timp de noapte, când se deplasează prin vegetație deasă sau vânează. „A treia pleoapă” contribuie și la menținerea unui sistem imunitar puternic căci conține țesuturi ce ajută la combaterea bacteriilor și a altor patogeni.

Dacă, însă, această membrană rămâne vizibilă mai mult timp decât ar fi normal ori chiar acoperă o mare parte din ochi, atunci este cazul de un consult veterinar. Poate fi vorba de o infecție oculară, deshidratare sau chiar traumatisme sau alte afecțiuni.

De menționat este faptul că nu doar felinele au această membrană, ci și multe specii de păsări, mamifere, reptile și chiar unii pești. De-a lungul evoluției însă, oamenii și primatele au pierdut această membrană, rămânând cu doar o mică formațiune în colțul intern al ochilor.

