Cât de bine văd, de fapt, pisicile noaptea. Doi medici veterinari demontează un mit despre magia ochilor de pisică

Pisicile au o abilitate care ne fascinează de secole. Aleargă prin casă, sar peste paturi, se strecoară printre obiecte și nu se lovesc niciodată chiar și atunci când e complet întuneric. Mulți oameni cred că felinele „văd” în beznă totală, însă cât de reală este această abilitate?

Cum se orientează pisicile noaptea

Potrivit dr. Caryn Plummer, specialistă în oftalmologie veterinară la Universitatea din Florida (SUA), întrebarea nu este dacă pisicile „văd” sau „nu văd” în întuneric, ci cât de bine pot vedea când lumina este foarte slabă, scrie Live Science.

„Vederea nu funcționează în termeni de alb și negru; este mai degrabă un spectru”, susține medicul oftalmolog. Cu alte cuvinte, pisicile nu sunt capabile să vadă în întuneric total, dar se descurcă mult mai bine decât oamenii atunci când lumina este difuză.

Secretul vederii nocturne: cum sunt construiți ochii pisicilor

Ochii pisicilor sunt un adevărat miracol al evoluției. Structura lor este adaptată perfect pentru condiții de lumină redusă. Retina, stratul sensibil la lumină din spatele ochiului, conține un număr mult mai mare de fotoreceptori de tip bastonaș (tije) decât retina umană.

Aceste celule specializate sunt responsabile pentru detectarea luminii și mișcării, în timp ce celulele conice (conurile) sunt responsabile pentru percepția culorilor. Datorită acestei configurații, pisicile percep forme și mișcări chiar și atunci când lumina este de șase până la opt ori mai slabă decât cea necesară oamenilor pentru a vedea clar, conform organizației Cats Protection.

De ce au evoluat pisicile să vadă mai bine noaptea

Această abilitate nu este o întâmplare, ci rezultatul a milioane de ani de evoluție: „Adaptările vizuale sunt strâns legate de nevoile unei specii în mediul său natural”, explică Plummer.

Pisicile sunt carnivore obligate, dependente de carne pentru supraviețuire. Iar multe dintre prăzile lor (rozătoare, păsări mici sau insecte) sunt active noaptea sau la amurg. De aceea, vederea lor s-a adaptat să funcționeze optim în aceste condiții. De fapt, felinele nu sunt strict nocturne, ci crepusculare, adică sut cele mai active la răsărit și apus, momentele perfecte pentru vânătoare.

Toate simțurile feline lucrează împreună

Deși ochii lor sunt minunați, orientarea pisicilor în întuneric nu depinde doar de vedere. Plummer subliniază că aceste animale au și un auz foarte fin, și un miros foarte dezvoltat, care le completează percepția vizuală.

Vibrațiile din aer, foșnetele fine și mirosurile subtile le oferă informații prețioase despre mediul înconjurător. În plus, mustățile joacă un rol esențial, ajutând pisica să „simtă” obiectele din jur chiar și fără contact vizual.

Prețul unei vederi nocturne excepționale

„În evoluție, orice avantaj implică un compromis”, explică Ron Ofri, profesor de oftalmologie veterinară la Universitatea Ebraică din Ierusalim. În cazul pisicilor, capacitatea de a vedea noaptea vine cu un cost: vederea lor diurnă este mai slabă.

Felinele au o acuitate vizuală de aproximativ o șeptime din cea a omului în lumină puternică. Asta înseamnă că, deși noaptea percep clar formele și mișcările, ziua, imaginea e neclară și mai puțin detaliată. Asta pentru că pisicile au mai puțini fotoreceptori conici (conuri), celulele responsabile de percepția culorilor și a detaliilor fine. Prin urmare, culorile nu le apar la fel de vii ca pentru noi.

Pisicile văd culorile diferit față de oameni

„Pisicile sunt dicromate”, spune Plummer, „adică au doar două tipuri de conuri, în timp ce oamenii au trei”. Noi percepem albastru, verde și roșu, dar felinele disting în special nuanțe de albastru, gri și galben-verzui.

Ceea ce pentru noi pare un obiect roșu intens, pentru o pisică e gri sau brun. Deși nu sunt complet daltoniste, percepția lor cromatică este limitată și mai puțin vie.

Tapetum lucidum, oglinda care amplifică lumina

Un alt element fascinant al ochiului felin este tapetum lucidum, un strat reflectorizant situat în spatele retinei. Acesta reflectă lumina care trece prin retină înapoi către celulele sensibile, amplificând astfel cantitatea de lumină percepută.

De aceea, atunci când lumina se reflectă în ochii unei pisici noaptea, aceștia par să strălucească într-o nuanță verzuie sau aurie. Acest mecanism le permite să vadă mult mai bine decât oamenii chiar și în cele mai slabe surse de lumină, dar nu în întuneric absolut.

Ce se întâmplă dacă pisica își pierde vederea

Deși vederea este un simț important pentru pisici, ele pot trăi o viață aproape normală chiar și fără ea. Mulțumită celorlalte simțuri extrem de bine dezvoltate, pisicile oarbe se pot orienta în spațiu, pot urca, coborî și chiar se pot juca aproape ca înainte.

Cauzele pierderii vederii la pisici

Orbirea apare brusc sau treptat, în funcție de cauză. Printre cele mai frecvente motive se numără:

Hipertensiunea arterială – frecventă la pisicile vârstnice, provoacă dezlipirea retinei și pierderea vederii.

Traumatismele – lovituri puternice la cap sau la ochi care afectează structurile oculare.

Infecțiile și inflamațiile oculare – cauzate de virusuri, bacterii sau boli autoimune.

Tumorile – apar în sau în jurul ochiului.

Boli genetice sau degenerative – afectează retina sau nervul optic.

În unele cazuri, pierderea vederii poate fi reversibilă dacă este tratată rapid, dar în altele devine permanentă.