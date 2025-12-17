Tot mai mulți câini de rasă ajung să fie abandonați, nu pentru că ar fi „problematici”, ci pentru că nu au corespuns așteptărilor oamenilor care i-au ales fără o informare corectă. Acesta este mesajul transmis de ASPA București în cel mai recent material video din campania STOP ABANDON!, o inițiativă menită să atragă atenția asupra unei realități îngrijorătoare.

Fiecare rasă are nevoi diferite

Fiecare rasă de câine are cerințe specifice: nevoia de mișcare zilnică, educație consecventă, atenție, stimulare mentală și timp petrecut alături de familie. Atunci când aceste nevoi sunt ignorate sau subestimate, apar frustrările, comportamentele nedorite și, în cele din urmă, decizia greșită de abandon. Din păcate, câinii sunt cei care plătesc prețul lipsei de informare.

Informarea, primul pas spre responsabilitate

ASPA subliniază faptul că alegerea unui câine, indiferent de rasă, nu trebuie făcută din impuls sau din dorința de a avea un animal „la modă”. Un câine nu este un experiment și nu este temporar. Este un angajament pe termen lung, care presupune responsabilitate, răbdare și implicare pe tot parcursul vieții lui.

Campania STOP ABANDON! pune accent pe importanța informării înainte de adopție sau achiziție, tocmai pentru a preveni suferința animalelor și supraaglomerarea adăposturilor. Materialul video a fost realizat cu sprijinul voluntarului ASPA, Nicolae Pietraru, la Lightaholic Studios, și transmite un mesaj clar: informarea salvează vieți.

Înainte de a aduce un câine acasă, documentează-te, evaluează-ți stilul de viață și asigură-te că poți oferi tot ce are nevoie. Responsabilitatea față de un animal începe cu o decizie corectă și continuă zi de zi.