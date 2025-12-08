În ultimele zile, adăpostul public din Suceava a primit un semnal grav: 17 pui de câine au fost abandonați, toți lăsați în cutii, pe domeniul public. Această situație tragică ne arată că problema abandonului animalelor nu este punctuală, ci sistemică.

Mulți cred că lăsarea unui câine pe stradă „salvează viața” cuiva, dar adevărul este că abandonul este o crimă tăcută. Puii abandonați ajung vulnerabili la accidente, boli și foamete, iar comunitatea resimte direct efectele acestui comportament iresponsabil.

Ce spune legea despre câinii fără stăpân

Conform Legii 258/2013, care modifică Ordonanţa 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân:

Toți câinii de rasă comună și metiși trebuie sterilizați.

Proprietarii trebuie să asigure microciparea și înregistrarea animalelor.

Aceste obligații nu sunt doar recomandări, ci cerințe legale. Nerespectarea lor poate avea consecințe și pune în pericol viața multor animale nevinovate.

De ce este important să vorbim despre abandon

Creșterea numărului de pui abandonați: Străzile Sucevei devin, din păcate, un loc periculos pentru animale tinere.

Impactul asupra adăposturilor și comunității: 17 pui abandonați în câteva zile reprezintă o presiune uriașă asupra resurselor publice și a voluntarilor.

Responsabilitate civică: Un câine nu este un obiect; fiecare animal merită grijă, protecție și iubire.

Ce poți face tu pentru a preveni abandonul

Sterilizează și microcipează câinele tău, conform legii.

Educație și conștientizare: Dacă știi pe cineva care vrea un câine „doar ca să nu fie aruncat pe stradă”, explică-i responsabilitatea reală a unui stăpân de animale.

Raportează cazurile de abandon: Contactează adăpostul local, autoritățile sau organizațiile de protecția animalelor dacă vezi animale lăsate pe stradă.

Distribuie informația: Vorbește cu prietenii, familia și vecinii despre importanța grijii față de animale.