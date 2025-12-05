Un echipaj ASPA a fost chemat la un hotel din București, după ce au fost găsiți doi câini în incinta clădirii în urmă cu o săptămână. Tot atunci, au fost preluați patru câini din sectorul 6 și alți trei din sectorul 4.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Operațiuni de salvare

Potrivit unei postări făcute de ASPA pe pagina oficială de Facebook, cei doi câini găsiți în fața hotelului au fost preluați de angajați, până la sosirea echipajelor. Cățeii au fost duși în siguranță la adăpostul din Bragadiru și controlați de veterinari. Aceștia au constatat că cei doi patrupezi nu sunt microcipați, deci nu au putut fi identificați potențialii stăpâni.

În sectorul 6 au fost salvați patru pui în vârstă de 5 luni, abandonați în zona Valea Cascadelor. „În această zonă se intervine constant deoarece în proximitatea firmei Decomar se abandonează frecvent, iar câinii își găsesc adăpost în curtea societății comerciale”, au precizat reprezentanții ASPA.

Cea mai recentă intervenție a avut loc în sectorul 4, în apropierea stației de metrou Tudor Arghezi. Au fost ridicați 3 câini, 2 prin tranchilizare și unul cu ajutorul unei plase. Cei trei câini sunt masculi în vârstă de 4 luni, 2 ani și 7 ani, fără microcip.

Amenda pentru persoanele care nu își microcipează animalele este cuprinsă între 2,000 și 5,000 de lei, iar pentru abandonul patrupezilor se poate ajunge și la 12,000 de lei.

Echipajele ASPA acționează zilnic între orele 08:00 și 22:00, în orice sector din București.

Citește și:

Cel mai mare adăpost de animale din lume se află în România. 6.000 de câini și 200 de pisici primesc hrană, îngrijire și o șansă reală de a ajunge în familii din Germania, Austria și Elveția

Gestul emoționant al studenților bucureșteni pentru câinii abandonați: cadouri, joacă și multă afecțiune (FOTO)