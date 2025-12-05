Articole / Reportaje

Gestul emoționant al studenților bucureșteni pentru câinii abandonați: cadouri, joacă și multă afecțiune (FOTO)

Catinca Andrușcă 5 decembrie 0 comentarii
Studenții de la Facultatea de Informatică din București în vizită la Adăpostul ASPA Mihăilești Sursa foto: ASPA București

Studenții Facultății de Informatică din București au fost Moș Crăciun pentru cățeii din adăpostul ASPA Mihăilești. Pe lângă cadouri, studenții au împărtășit iubire și mângâieri tuturor câinilor din centru.

Moș Crăciun a venit mai repede

Tinerii au venit la adăpost cu pături, mâncare , accesorii pentru îngrijirea câinilor și costumații de sărbători, care să aducă voie bună printre voluntari și animalele din adăpost. Pe lângă cadouri fizice, studenții de la Facultatea de Informatică au petrecut timp alături de căței, socializând și oferindu-le atenție și afecțiune. Momentele în care câinii se află în preajma persoanelor străine și socializează deschis sunt importante pentru a-i pregăti de viitoarele adopții.

Pentru toți iubitorii de animale care doresc să viziteze adăpostul și să cunoască patrupezii din adăpost, programul este de marți până sâmbătă, între orele 10:00 și 16:00. În acest weekend, ASPA organizează un târg de adopții la muzeul MINA și în paralel demarează campania „Acasă, de Crăciun”.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Sursa foto: ASPA București

By Catinca Andrușcă

