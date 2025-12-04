Știm foarte bine cât de sănătoase sunt merele pentru noi. Am vrea să împărțim această gustare delicioasă și cu prietenii noștri blănoși. Dar este sigur pentru câini? Răspunsul este da, merele pot fi un aliment sănătos și slab caloric pentru căței, precizează The Spruce Pets.

De ce sunt merele sigure pentru câini

Merele sunt bogate în antioxidanți, vitamina A, vitamina C, calciu, fosfor și fibre. Calciul și fosforul mențin sănătatea dinților, într-un mod sănătos și ușor.

De asemenea, aceste fructe sunt excelente pentru cățeii care trebuie să slăbească, deoarece au puține calorii. În același timp, fibrele sunt benefice pentru tractul gastrointestinal.

La fel ca la oameni, antioxidanții oferă protecție împotriva bolilor și îmbunătățesc sistemul imunitar.

Cum să oferi câinelui mere în siguranță

Înainte să-i prepari gustarea, asigură-te că înlături cotorul și sâmburii. Totodată, chiar dacă este o gustare sănătoasă, nu trebuie să fie mai mult de 10% din aportul caloric zilnic. Consumul unei cantități mari poate duce la probleme digestive.

Este esențial să elimini miezul, pentru că se poate îneca cu el. Îți recomandăm să-l secționezi în bucăți mici, ușor de oferit. De asemenea, sâmburii conțin cianură în cantități mici, dar chiar și așa, sunt toxici pentru căței, mai ales pe termen lung.

Este esențial să reții că merele conțin zaharuri. În cazul în care cățelul are o condiție precum diabetul, cere-i opinia și veterinarului și află dacă este în regulă să-i oferi mere.

Sunt mai multe mere pe piață, iar toate sunt bune pentru câine, dar sunt preferate cele bio, care nu sunt tratate cu pesticide.

Nu în ultimul rând, nu uita că mărul este numai o gustare, deci oferă-i cu moderație. Cățelul va avea nevoie de un regim alimentar variat, pentru a acoperi toate necesitățile.

