Epidemie de animale de companie abandonate. Tot mai mulți câini sunt lăsați să moară pe fondul celei mai grave crize a costului vieții din ultimii ani: „Este sfâșietor”

RSPCA afirmă că abandonurile de animale de companie în Anglia și Țara Galilor au crescut cu aproape 25% în 2025 față de 2024. Cea mai mare organizație caritabilă pentru bunăstarea animalelor din Marea Britanie a declarat că există o „epidemie” de câini, pisici și alte animale de companie abandonate, deoarece proprietarii se luptă să facă față crizei costului vieții.

Tot mai multe animale abandonate în Marea Britanie

RSPCA a declarat că abandonurile în Anglia și Țara Galilor au crescut cu aproape 25% în 2025 față de anul trecut, atingând cea mai mare rată din ultimii cel puțin cinci ani.

Organizațiile caritabile pentru animale din Scoția și Irlanda de Nord au înregistrat, de asemenea, o creștere a abandonurilor: „Am observat o creștere a abandonurilor în acest an. Acum, iarna, cu temperaturi negative și nopți întunecate, ne temem că lucrurile ar putea deveni și mai dificile. Există o epidemie de abandon și neglijare a animalelor”, a precizat Simon Osborne de la RSPCA, potrivit The Guardian.

Până la sfârșitul lunii octombrie, 24.270 de incidente legate de abandonarea unui animal au fost raportate la linia de urgență a organizației caritabile, față de 19.727 în primele 10 luni ale anului 2024.

Criza economică și pandemia sunt de vină

Printre exemple se numără șapte pui masculi de rasă terrier, în vârstă de aproximativ 10 săptămâni, care au fost lăsați în fața porților filialei districtuale Doncaster și Rotherham a RSPCA, în timpul furtunii Claudia. Cățeii erau îngroziți și înghesuiți într-o cușcă metalică, fără hrană sau apă.

„Este sfâșietor să te gândești că cineva i-a abandonat în felul acesta. Îi îndemnăm pe toți cei care se luptă să aibă grijă de animalele lor să ceară ajutor și sprijin, în loc să le abandoneze”, a declarat Daniel Cartwright, directorul filialei.

RSPCA consideră că, din cauza crizei costului vieții din Regatul Unit, oamenii au dificultăți în a plăti hrana animalelor de companie și facturile veterinare. Șapte din zece proprietari sunt îngrijorați de costul îngrijirii animalelor, iar o cincime sunt îngrijorați de modul în care își vor permite să le hrănească.

Un alt posibil motiv pentru înmulțirea abandonurilor este creșterea bruscă a numărului de animale de companie deținute în timpul pandemiei. Pe măsură ce oamenii s-au întors fizic la locurile de muncă, au avut mai puțin timp pentru prietenii necuvântători.

Câinii trec prin chinuri groaznice

În octombrie, un terrier aflat în stare critică a fost aruncat într-o geantă de sport la spitalul veterinar Finsbury Park al RSPCA din nordul Londrei. Directoarea spitalului, Áine Maguire, a declarat: „Putem vedea de pe camerele noastre de supraveghere că persoana a sosit la ora 4:06 dimineața pe jos și l-a lăsat în fața ușii principale”.

În septembrie, un câine a fost abandonat la un adăpost RSPCA din Sheffield, având doar o notă cu numele său: Lucky. Șase căței, despre care se crede că sunt o încrucișare între un buldog francez și un chihuahua, au fost găsiți lăsați într-un sac de gunoi negru într-un loc de parcare din Hull, în iulie. Un șofer a observat că geanta se mișcă și i-a găsit pe căței înăuntru. Aceștia erau deshidratați și începeau să se supraîncălzească.

Și pisicile au aceeași soartă

Printre animalele abandonate anul acesta se numără patru pisoi găsiți într-o pungă de cumpărături, într-un coș de gunoi din Penwortham, Lancashire; un hamster descoperit într-o cușcă lângă niște pubele din Slough, Berkshire și două broaște țestoase găsite moarte în martie, într-o pădure din Harlow, Essex.

Organizațiile caritabile din alte părți ale Regatului Unit raportează, de asemenea, o creștere a abandonurilor. USPCA scoțiană a declarat că numărul de apeluri primite în prima jumătate a acestui an de la persoane care spun că trebuie să renunțe la animalele lor de companie a crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. În Irlanda de Nord, USPCA a declarat că, în fiecare an, numărul de pisoi de care are grijă crește.