Special | Cel mai mare fan al lui Theo Rose este… un bichon! (VIDEO)

În mulțimea adunată în piața centrală din Măgurele, printre oameni veniți să se bucure de atmosfera de Crăciun, s-a aflat și un cățel bichon, prezent la eveniment alături de stăpâna sa.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pentru ca micuțul patruped să nu fie speriat de aglomerație și să poată vedea ce se întâmplă în jur, tânăra l-a așezat pe umăr, protejându-l cu hăinuțe călduroase și ținându-l aproape. Gestul simplu a atras privirile celor din jur și a devenit o imagine care spune totul despre legătura dintre un om și animalul lui de companie.

Cățelul a rămas calm, atent și curios, semn că se simțea în siguranță. Pentru iubitorii de animale, astfel de momente nu sunt spectaculoase prin ce se vede pe scenă, ci prin grija și respectul față de prietenii necuvântători, care fac parte din familie.

O dovadă că animalele sunt tot mai des prezente în viața socială a oamenilor și că, pentru adevărații iubitori de animale, ele nu sunt lăsate acasă, ci trăiesc fiecare experiență împreună cu stăpânii lor.