Special | Cel mai mare fan al lui Theo Rose este… un bichon! (VIDEO)

Corina Priceputu 22 decembrie 0 comentarii
Artista Theo Rose Sursa foto: Facebook / Theo Rose

În mulțimea adunată în piața centrală din Măgurele, printre oameni veniți să se bucure de atmosfera de Crăciun, s-a aflat și un cățel bichon, prezent la eveniment alături de stăpâna sa.

Pentru ca micuțul patruped să nu fie speriat de aglomerație și să poată vedea ce se întâmplă în jur, tânăra l-a așezat pe umăr, protejându-l cu hăinuțe călduroase și ținându-l aproape. Gestul simplu a atras privirile celor din jur și a devenit o imagine care spune totul despre legătura dintre un om și animalul lui de companie.

Cățelul a rămas calm, atent și curios, semn că se simțea în siguranță. Pentru iubitorii de animale, astfel de momente nu sunt spectaculoase prin ce se vede pe scenă, ci prin grija și respectul față de prietenii necuvântători, care fac parte din familie.

O dovadă că animalele sunt tot mai des prezente în viața socială a oamenilor și că, pentru adevărații iubitori de animale, ele nu sunt lăsate acasă, ci trăiesc fiecare experiență împreună cu stăpânii lor.

  • Corina Priceputu este jurnalistă și povestitoare din fire. A lucrat câțiva ani în televiziune, dar inima ei a fost mereu acolo unde sunt animalele, în privirea lor sinceră, în micile lecții de iubire necondiționată pe care le oferă în fiecare zi.

    Are trei câini năzdrăvani și o pisicuță pe nume Ritz, care a intrat în viața ei într-un moment de pierdere profundă. Era o pisică adultă, sălbatică, pe care a adoptat-o după ce tatăl ei a plecat dintre noi. Nu știa atunci câtă vindecare și lumină poate aduce un suflet blănos. S-au obișnuit una cu cealaltă încet, dar astăzi dragostea ei e profundă, ca o mângâiere pentru suflet.

    Scrie pentru că vrea să dea mai departe poveștile care se nasc în fiecare zi în prezența animalelor de companie. Crede că într-o lume tot mai grăbită, ele ne învață să fim blânzi, prezenți și adevărați. Dacă ai ajuns aici, poate și tu iubești animalele așa cum le iubește ea. Bine ai venit în colțul ei de lume.

Sursa foto: Facebook / Theo Rose

