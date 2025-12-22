În timp ce majoritatea se pregătește de mese îmbelșugate, momente fericite, cadouri și veselie, există și locuri unde tăcerea apasă greu în perioada aceasta. E o liniște apăsătoare, sinonimă cu uitarea. Sunt miile de necuvântătoare din adăposturi, suflete chinuite, a căror soartă nu a fost deloc generoasă. Acolo, în adăpost, Moșul uită de cele mai multe ori să treacă. Privirile lor caută cu disperare un om care să le aline durerea, o mână care să le mângâie tristețea, o vorbă bună, care să le redea încrederea că, într-o zi, poate, destinul le va surâde și lor. Că vor avea și ei, în cele din urmă, o familie, un loc căruia să-i spună „acasă”. Că vor avea, în sfârșit, o viață așa cum fiecare ființă de pe această planetă merită să aibă.

500 de căței așteaptă un miracol

Acum, în prag de sărbători, când cu toții ne întoarcem către bunătate și empatie, speranța a 500 de suflete din Adăpostul Speranța e în noi toți. Afară e din ce în ce mai frig, nevoie sunt tot mai mari, iar resursele tot mai puține. De aceea, Moș Crăciun poate fi, pentru toți acești căței, fiecare dintre noi.

„Iarna înseamnă pentru un adăpost mult frig, înseamnă multe tratamente, înseamnă mulți câini vulnerabili care au nevoie de ajutor. De aceea, le poți face iarna mai frumoasă printr-o donație”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Victor Gavril, reprezentant al Adăpostului Speranța.

Adopții la distanță, voluntariat ori sms-uri

Adopția este calea ideală prin care acești căței greu încercați pot duce o viață mai bună. Dar adoptatorii sunt mai puțini decât sufletele fără adăpost. Așa că există alternative de a-i ajuta să treacă mai ușor de lunile acestea dificile. Adopția la distanță este o variantă simplă prin care oricine poate prelua cheltuielile unui cățel. Reprezentanții adăpostului îl țin pe adoptator la curent cu starea acestuia, îi trimit poze și videoclipuri. De asemenea, în adăpost e mereu nevoie de voluntari. Dacă vrei să ajuți, dar financiar nu poți, ai alternativa de a merge oricând timpul îți permite. Toate sufletele au nevoie de o mângâiere, de o vorbă bună, iar angajaților din adăpost nu le strică niciodată o mână în plus de ajutor. Acolo e mereu ceva de făcut. Nu în ultimul rând, câțiva lei în fiecare lună pentru mulți nu înseamnă mare lucru, dar pentru cățeii din adăpost înseamnă totul. Așa că poți alege să trimiți un sms la 8845 cu textul SPER și 2 euro vor ajunge lunar la Adăpostul Speranța.