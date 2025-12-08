Adăpostul Speranța a organizat, în Cotroceni, de Moș Nicolae, evenimentul “Speranța din Gh­etuțe”, într-o atmosferă de poveste, unde vizitatorii au putut savura o cafea alături de căței foarte prietenoși aflați în căutarea unei familii.

Un eveniment cald, cu oameni și animăluțe

Evenimentul a fost deschis publicului larg, cu scopul de a încuraja adopțiile responsabile și de a aduce comunitatea mai aproape de programele adăpostului – salvare, reabilitare, sterilizare și educație pentru o societate mai prietenoasă cu animalele.

Povestea care ne-a emoționat: Dr. Anca Tomescu și Pișpirică

Pișpirică este dovada clară că animalele cu vârste înaintate sau cu probleme de sănătate pot avea parte de o viață frumoasă dacă sunt adoptate cu inimă bună.

Bucurie – ambasadoarea momentului

Printre invitații patrupezi ai evenimentului s-a numărat Bucurie, o cățelușă neagră, în vârstă de aproximativ 2 ani, extrem de sociabilă și senină, obișnuită cu oamenii și dornică să își găsească familia potrivită.

Bucurie a fost salvată dintr-un adăpost public din Fetești, împreună cu cei doi puiuți ai ei, care au fost adoptați, în timp ce ea a trecut prin două adopții nereușite până să ajungă în grija Speranței.

Acum, Bucurie se bucură de recuperare și de îngrijire constantă din partea echipei adăpostului, fiind pregătită să cunoască o familie responsabilă.

Invitați speciali, artiști și influenceri

La eveniment au participat persoane publice, actori, influenceri și iubitori de animale care au dorit să transmită un mesaj clar: adopțiile responsabile pot transforma vieți.

Invitații prezenți au discutat cu participanții, au făcut poze, au socializat cu cățeii și au promovat inițiativele adăpostului.

O comunitate care schimbă vieți

În primele luni ale anului, Adăpostul Speranța a depășit 150 de adopții responsabile, susținând permanent cățeii seniori, paralizații sau cu nevoi speciale.

Adăpostul este situat lângă București, în Popești-Leordeni, și găzduiește aproape 500 de câini, dintre care peste 200 sunt seniori. Misiunea lor este să ofere îngrijire, recuperare și o șansă reală la o viață normală.