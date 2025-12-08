VIDEO

Speranța din Gh­etuțe: Vedete, voluntari și căței au umplut Cotroceniul cu magie în dimineața de Moș Nicolae (VIDEO)

Raluca Stoica 8 decembrie 0 comentarii
Cățel la un eveniment de adopții Sursa foto: Pets&Cats

Adăpostul Speranța a organizat, în Cotroceni, de Moș Nicolae, evenimentul “Speranța din Gh­etuțe”, într-o atmosferă de poveste, unde vizitatorii au putut savura o cafea alături de căței foarte prietenoși aflați în căutarea unei familii.

Un eveniment cald, cu oameni și animăluțe

Evenimentul a fost deschis publicului larg, cu scopul de a încuraja adopțiile responsabile și de a aduce comunitatea mai aproape de programele adăpostului – salvare, reabilitare, sterilizare și educație pentru o societate mai prietenoasă cu animalele.

Povestea care ne-a emoționat: Dr. Anca Tomescu și Pișpirică

Pișpirică este dovada clară că animalele cu vârste înaintate sau cu probleme de sănătate pot avea parte de o viață frumoasă dacă sunt adoptate cu inimă bună.

Bucurie – ambasadoarea momentului

Printre invitații patrupezi ai evenimentului s-a numărat Bucurie, o cățelușă neagră, în vârstă de aproximativ 2 ani, extrem de sociabilă și senină, obișnuită cu oamenii și dornică să își găsească familia potrivită.

Bucurie a fost salvată dintr-un adăpost public din Fetești, împreună cu cei doi puiuți ai ei, care au fost adoptați, în timp ce ea a trecut prin două adopții nereușite până să ajungă în grija Speranței.

Acum, Bucurie se bucură de recuperare și de îngrijire constantă din partea echipei adăpostului, fiind pregătită să cunoască o familie responsabilă.

Invitați speciali, artiști și influenceri

La eveniment au participat persoane publice, actori, influenceri și iubitori de animale care au dorit să transmită un mesaj clar: adopțiile responsabile pot transforma vieți.

Invitații prezenți au discutat cu participanții, au făcut poze, au socializat cu cățeii și au promovat inițiativele adăpostului.

O comunitate care schimbă vieți

În primele luni ale anului, Adăpostul Speranța a depășit 150 de adopții responsabile, susținând permanent cățeii seniori, paralizații sau cu nevoi speciale.

Adăpostul este situat lângă București, în Popești-Leordeni, și găzduiește aproape 500 de câini, dintre care peste 200 sunt seniori. Misiunea lor este să ofere îngrijire, recuperare și o șansă reală la o viață normală.

  • Raluca Stoica face parte din echipa de redacție și editare video Pets&Cats. Îndrăgește animalele, drept pentru care a crescut înconjurată de tot felul de animăluțe, fiecare lăsând o amprentă unică în viața acesteia. Îi place să scrie, să se joace cu animăluțele și chiar să surprindă momente de neuitat prin filmulețe/poze. Este absolventă a Facultății de Publicitate și are peste un an de experiență în editare video, acumulată în cadrul televiziunii.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Pets&Cats

, ,

By Raluca Stoica

Raluca Stoica face parte din echipa de redacție și editare video Pets&Cats. Îndrăgește animalele, drept pentru care a crescut înconjurată de tot felul de animăluțe, fiecare lăsând o amprentă unică în viața acesteia. Îi place să scrie, să se joace cu animăluțele și chiar să surprindă momente de neuitat prin filmulețe/poze. Este absolventă a Facultății de Publicitate și are peste un an de experiență în editare video, acumulată în cadrul televiziunii.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *