Asociația pentru Câini de Salvare Transilvania a sărbătorit retragerea din activitate a trei căței extrem de valoroși și îndrăgiți. Yukan’na, Dino și Max și-au dedicat viața salvării oamenilor, iar acum îi așteaptă o bătrânețe liniștită. Voluntarii Asociației i-au sărbătorit pe cei 3 eroi canini și le-au oferit zgărzi și medalioane care arată că sunt „Veterani CST”.

Oamenii alături de care cățeii au participat la misiuni de salvare au sărbătorit pensionarea lor, amintindu-și cu drag de toate momentele în care Yukan’na, Dino și Max au fost adevărați eroi.

„Trei câini care și-au dedicat întreaga viață salvării oamenilor! Au fost ani întregi de antrenamente, misiuni, examene, exerciții și acest trio nu ne-a dezamăgit niciodată! Au căutat oameni pierduți prin văi și prin munți, prin dărâmături și avalanșe! Pentru unele misiuni, chiar au prins aripi și au zburat pe deasupra munților noștri și chiar și în Turcia, ca să ajute după cutremurul din 2023! Ne-am amintit, din nou, sutele de misiuni la care au participat alături de oamenii lor și ne e greu să acceptăm că, de acum înainte, vor rămâne acasă atunci când vom fi chemați sa căutăm pe cineva”, au transmis reprezentanții Asociației pentru Câini de Salvare Transilvania (CST)

După pensionare, Yukan’na, Dino și Max vor avea parte de grijă și iubire.

„Promitem să avem grijă să aibă distracție, cât își doresc, odihnă cât merită și, mai presus de toate, recunoștința noastră pentru că ne-au fost alături atâția ani. Chiar dacă au primit zgărzi și medalioane care arată că sunt Veterani CST , ei vor continua să ne fie exemple de dăruire pentru că au impus standarde greu de atins pentru cei ce urmează!”, au mai transmis reprezentanții Organizației.

Asociația pentru Câini de Salvare Transilvania este un ONG care oferă sprijin în găsirea persoanelor dispărute în natură, precum păduri și munți, sau în salvarea lor din situații de urgență, precum dărâmături sau alte dezastre naturale. Voluntarii și câinii se pregătesc temeinic pentru misiunile de căutare și salvare și fac echipă excelentă împreună.