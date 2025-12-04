VIRALE

Viralul zilei: Blănoșii cuceresc cinematografele din China la premiera „Zootopia 2” (VIDEO)

Catinca Andrușcă 4 decembrie 0 comentarii
Sală de cinema pet-friendly în China Sursa foto: Captură video / Instagram

Continuarea filmului animat „Zootopia” a revenit în cinematografe pe 26 noiembrie. În China, „Zootopia 2” a devenit cel mai de succes film de la Hollywood, doborând recordul stabilit de „Avangers: Endgame” în 2019. Mai multe cinematografe din China au permis stăpânilor să-și aducă animalele de companie la vizionarea filmului, pregătind întreaga sală pentru venirea patrupezilor.

Cu prietenii blănoși la cinema

Potrivit publicației hindustantimes, cinematografele care au devenit pet-friendly pentru vizionarea „Zootopia 2” au fost echipate cu scutece  și șervețele umede speciale pentru animale. Înainte de a începe filmul, stăpânii au fost rugați de angajați să curețe după patrupezii lor înainte să părăsească sala.

„Cinematografele din mai multe orașe, precum Chongqing și Shanghai, au introdus sesiuni speciale de tip „adu-ți animalul de companie”, în care animalele stăteau lângă stăpânii lor ca niște spectatori de film”, a postat Straits Times pe pagina de Instagram.

Videoclipul în care a fost promovat evenimentul a ajuns viral pe rețelele sociale, iar internauții încurajează inițiativa, spunând că experiența de vizionare a animației devine mult mai plăcută.

 

Zootopia 2 a fost lansat pe 26 noiembrie, după 9 ani de la premierea primului film. Animația din 2025 a făcut încasări de 589 de milioane de dolari, ajungând în clasamente printre cele mai de succes pelicule de anul acesta.

Sursa foto: Captură video / Instagram

By Catinca Andrușcă

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

