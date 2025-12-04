Continuarea filmului animat „Zootopia” a revenit în cinematografe pe 26 noiembrie. În China, „Zootopia 2” a devenit cel mai de succes film de la Hollywood, doborând recordul stabilit de „Avangers: Endgame” în 2019. Mai multe cinematografe din China au permis stăpânilor să-și aducă animalele de companie la vizionarea filmului, pregătind întreaga sală pentru venirea patrupezilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cu prietenii blănoși la cinema

Potrivit publicației hindustantimes, cinematografele care au devenit pet-friendly pentru vizionarea „Zootopia 2” au fost echipate cu scutece și șervețele umede speciale pentru animale. Înainte de a începe filmul, stăpânii au fost rugați de angajați să curețe după patrupezii lor înainte să părăsească sala.

„Cinematografele din mai multe orașe, precum Chongqing și Shanghai, au introdus sesiuni speciale de tip „adu-ți animalul de companie”, în care animalele stăteau lângă stăpânii lor ca niște spectatori de film”, a postat Straits Times pe pagina de Instagram.

Videoclipul în care a fost promovat evenimentul a ajuns viral pe rețelele sociale, iar internauții încurajează inițiativa, spunând că experiența de vizionare a animației devine mult mai plăcută.

View this post on Instagram A post shared by The Straits Times (@straits_times)

Zootopia 2 a fost lansat pe 26 noiembrie, după 9 ani de la premierea primului film. Animația din 2025 a făcut încasări de 589 de milioane de dolari, ajungând în clasamente printre cele mai de succes pelicule de anul acesta.

Citește și:

Victorie uriașă pentru animale: legea împotriva importului ilegal de căței și pisici a fost adoptată

Cele mai loiale ființe: Ce ne învață animalele despre viață și iubire