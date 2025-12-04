După o campanie intensă a British Veterinary Association (BVA), Legea pentru Bunăstarea Animalelor (Importul câinilor, pisicilor și dihorilor) a primit acordul regal și a devenit oficial lege. Aceasta reprezintă o victorie majoră pentru bunăstarea animalelor și pentru sănătatea publică în Marea Britanie, notează British Veterinary Association.

Ce prevede noua lege

Legislația, inițiată de veterinarul și deputatul Danny Chambers, cu sprijinul BVA, introduce măsuri importante pentru:

Combaterea traficului de căței , în special a raselor populare aduse ilegal,

Interzicerea mutilărilor ilegale , cum sunt tăierea urechilor sau amputarea degetelor,

Protecția sănătății publice , prin prevenirea importului bolilor precum rabia sau Brucella canis,

Reglementarea importului puilor , prin creșterea vârstei minime și interzicerea aducerii câinilor gravide în stadiu avansat.

Statistici îngrijorătoare privind traficul de animale

Conform sondajului BVA Voice of the Veterinary Profession, 1 din 5 medici veterinari pentru animale mici din Marea Britanie a întâlnit căței aduși ilegal în țară în ultimul an. Cele mai frecvente cazuri implică bulldogul francez, aproape jumătate dintre veterinarii care au raportat situații suspecte menționând această rasă.

Reacția experților veterinari

Președintele BVA, Dr. Rob Williams MRCVS, a declarat:

„În fiecare zi, medicii veterinari văd consecințele devastatoare ale traficului de căței și breșele care permit continuarea mutilărilor ilegale, precum tăierea urechilor sau a cozii. După ani de campanii neobosite, această lege va opri bandele criminale să profite de regulile de transport și va combate creșterea cazurilor de boli importate, cum este Brucella canis, care nu sunt endemice și se pot transmite de la animale la oameni.”

Danny Chambers, veterinar și deputat pentru Winchester, a adăugat:

„Ca veterinar, am tratat mulți câini cu urechi tăiate sau cozi amputate, lăsându-i cu cicatrici fizice și traume emoționale. Această lege ne va permite să stopăm abuzurile și va avea un impact mult mai mare asupra bunăstării animalelor decât aș fi putut realiza tratând individual fiecare animal. Datorită sprijinului BVA și al altor ONG-uri pentru bunăstarea animalelor, legea a trecut prin Camera Comunelor și Camera Lorzilor și astăzi a devenit oficială.”

Ce înseamnă pentru proprietarii de animale

Această lege aduce siguranță suplimentară pentru animale și proprietari, prin reducerea riscurilor de boli și stoparea traficului ilegal de căței și pisici. De asemenea, reprezintă un pas major în lupta împotriva mutilărilor brutale practicate în scop comercial.