Cea mai grasă pisică din Marea Britanie ține dietă. Greutatea lui Leo uimește pe toată lumea: „E cu siguranță cea mai mare felină pe care am văzut-o în cei 15 ani de când lucrez aici”

Leo este cea mai grasă pisică din Marea Britanie. Ea a ajuns la un adăpost de animale cu greutatea de 9,9 kilograme, adică de aproape două ori mai grea decât o felină obișnuită. Din cauza kilogramelor în plus, Leo ține dietă.

Leo, cea mai grasă pisică din Marea Britanie, cântărește 10 kg

Pisica în vârstă de șapte ani a stârnit agitație după ce a ajuns la Centrul de Protecție a Pisicilor din Downham Market, Norfolk. Lisa Snowden, asistentă, a declarat: „Leo caută un stăpân care să-i fie antrenor de dietă și stil de viață, precum și un braț cald pe care să se așeze. Deși Leo își petrece în prezent o mare parte din timp relaxându-se în casă, când va slăbi, va fi un companion uimitor. Este o pisică atât de minunată, cu o fire blândă”.

„Leo este cu siguranță cea mai mare pisică pe care am văzut-o în cei 15 ani de când lucrez aici. Credem că a fost îndopată cu mâncare o perioadă lungă, având gustări disponibile tot timpul”, a mai spus Lisa.

Obezitatea are un impact negativ asupra pisicilor

Leo urmează o dietă din octombrie și de atunci a fost rezervată de noii proprietari. Obezitatea expune pisicile la probleme de sănătate, inclusiv diabet, artrită și afecțiuni urinare. De asemenea, le împiedică să se îngrijească și să se joace.

Treptat, pisica a început să-și recapete energia și cheful de joacă. Îngrijitoarea ei, Lisa Snowden, susține că Leo este blând, iubitor și foarte atașat de oameni.

„În timp ce unele pisici știu să își regleze singure cantitatea de hrană, altele devorează tot ce li se pune în față”, a relatat Lisa, potrivit publicației Eastern Daily Press.

În ciuda greutății, pisica aleargă și sare, activități care o ajută în procesul de slăbire. Kilogramele în plus o expun riscului de diabet, artrită și probleme urinare, așa că personalul medical speră ca Leo să slăbească și fie mai sănătos.

„Sperăm ca, odată cu dieta și puțină mișcare, să ajungă la o greutate potrivită. A slăbit 400 de grame de când e la noi, adică într-un timp foarte scurt”, a mai spus Lisa.