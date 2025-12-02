Jax, câinele polițist care a inspirat o întreagă generație de eroi cu lăbuțe, se pensionează după 8 ani de curaj și peste 50 de arestări

Un câine polițist „perfect”, care a servit în forțele armate britanice și chiar în afara țării, până în Noua Zeelandă, s-a pensionat. Poliția din Greater Manchester (GMP) a declarat că Jax a lucrat opt ani și a fost responsabil pentru peste 50 de arestări în această perioadă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinele polițist Jax iese la pensie

Moștenirea patrupedului continuă, deoarece doi dintre puii săi – PD Harley și PD Hully – lucrează în prezent pentru GMP, iar tehnicile de fertilitate artificială au însemnat că s-ar putea naște mai mulți pui de pui Jax juniori în viitor, au declarat oamenii legii.

Îngrijitorul său, inspectorul Weeden, a declarat: „Am știut din prima zi ce special era ca un câine polițist – super încrezător, dar avea și un comportament calm, grijuliu și iubitor atunci când nu era de serviciu”. „Întotdeauna am știut că este câinele polițist «perfect»”, a mai spus el. „La câteva minute după ce reținea pe cineva, Jax dormea ​​în spatele dubei ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, scrie BBC.

„A fost partenerul perfect și ne-a protejat de nenumărate ori”

Potrivit lui Weeden, în multe ocazii, prezența și încrederea lui Jax au făcut ca un număr mare de suspecți să i se predea. „Pentru el, fiecare misiune a fost să-și facă treaba și apoi să se întoarcă liniștit”, a adăugat el. Inspectorul Weeden a declarat că este „extrem de mândru de realizările lui Jax și are emoții amestecate în legătură cu retragerea sa”.

Îngrijitorul câinelui polițist se bucură să-l vadă acum că se relaxează, dar încă poate vedea dezamăgirea în ochii lui când pleacă la serviciu fără el.

„A fost partenerul perfect și ne-a protejat de nenumărate ori”, a adăugat inspectorul Weeden.

Un purtător de cuvânt al GMP a declarat că Jax a avut mai mulți pui care au servit ulterior în forțele de poliție datorită geneticii sale și performanțelor din timpul carierei. Patrupedul are trei căței în cadrul forțelor de ordine, iar doi ar putea deveni polițiști operaționali în viitor, au adăugat autoritățile.