Momentul în care un câine este adoptat și își găsește un cămin iubitor și permanent este unul plin de fericire și speranță. Este șansa unui animal abandonat la o nouă viață, după înfruntarea greutăților. Rata adopțiilor a crescut după pandemia din 2020, însă cei mai vizați sunt juniorii, în procent de 80%, comparativ cu seniorii. Sunt 500 de câini în adăpostul Speranța în acest moment, iar anul trecut au avut loc 128 de adopții.

Procesul de adopție al unui câine la Adăpostul Speranța

Adoptarea unui câine nu este un proces atât de simplu pe cât s-ar crede. Victor Gavril, fundraiser al adăpostului Speranța, a declarat pentru Pets&Cats că majoritatea oamenilor nu știu ce implică mai exact o adopție responsabilă. „ Multă lume nu știe, dar un pui necesită mult mai multă îngrijire, mai multă… Întreținere, efectiv. Este mic, poate fi mai bolnăvicios. Nu poți doar să-l lași acolo. Trebuie să ai grijă tot timpul de el. Trebuie să fii acasă pentru el. Și de asta le spunem oamenilor să se gândească foarte bine, când vin să adopte, să se gândească bine ce câine vor. Spre exemplu, dacă vine un cuplu pensionar, le recomandăm un câine senior, care e mai liniștit.”

Majoritatea câinilor seniori trăiesc în adăpost și devin „de-a casei”, cum este cazul lui Bobiță și a Mirei, în vârstă de 18 ani. A existat un caz de câine senior adoptat, care și-a trăit ultimii ani alături de o familie iubitoare. „Nu există o recunoștință mai mare să vezi că se poate așa ceva. De asta le recomandăm oamenilor să vină și să adopte nu doar pui, să se intereseze și de câini mai seniori. Un câine adult este mai ușor, sigur, e mai ușor de crescut”, a precizat Victor.

Pentru a adopta un câine, este nevoie de un interviu de cunoaștere cu angajații adăpostului. Astfel poate fi aflat mediul în care va trăi câinele, cine îi vor fi stăpânii și dacă va beneficia de toată grija de care are nevoie. Adăpostul menține legătura cu adoptatorii o perioadă de timp, pentru a vedea cum se adaptează câinele și dacă s-a integrat în noul său cămin.

Mărțișor, o adopție nefericită dar un final cu speranță

Victor a vorbit pentru Pets&Cats despre cazul lui Mărțișor, unul dintre singurii câini care a fost returnat la adăpost după ce a fost adoptat. Mărțișor a ajuns la Speranța când era pui și tot atunci a fost adoptat de o familie ce părea iubitoare. Însă, după un an, Mărțișor nu mai arăta ca înainte.

„A fost adus la adăpost de cumnatul femeii care îl adoptase. Mărțișor era într-o cușcă, legat cu lanțul, avea și coif pe față. Ne-a spus atunci acel om că nu se înțeleg cu el, latră și a dat să muște pe cineva, chiar dacă l-au legat de calorifer și l-au bătut ca să înceteze.” Mărțișor a rămas cu traume, nu mai accepta să fie atins și a trebuit să treacă prin programul de reabilitare „Mesagerii Speranței”. Programul lucrează cu anxietățile unui câine speriat și agresiv, identifică sursa problemei și îl ajută să se reintegreze în societate.

Acum, Mărțișor este sociabil cu alți căței și oameni, însă are în continuare anumite temeri atunci când întâlnește necunoscuți. El așteaptă în continuare să găsească familia care îl va trata așa cum merită.

