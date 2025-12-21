Cadouri de Crăciun pentru iubitorii de animale. Cele mai prietenoase rase de pisici pe care le poți oferi cuiva drag / Nu creează probleme, sunt foarte afectuoase

Deși pisicile și-au câștigat reputația de a fi independente și distante, iubitorii de animale știu că această generalizare nu este corectă 100%. Multe rase de feline sunt extrem de afectuoase cu stăpânii lor, iar unele sunt extrovertite și prietenoase cu aproape oricine, motiv pentru care pot fi un cadou frumos de Crăciun pentru cineva drag.

Care sunt cele mai prietenoase, drăguțe și sociabile rase de pisici

Dacă vrei să faci cadou o pisică prietenoasă, anumite rase cu pedigree sunt cunoscute pentru faptul că sunt excepțional de dulci și extrovertite.

Birmaneză

Pe baza numelui său, ai putea crede că pisica birmaneză provine din Myanmar (Birmania), dar rasa a fost, de fapt, dezvoltată în Statele Unite dintr-o pisică specială numită Wong Mau, care provenea din Orient. Simplu spus, rasa birmaneză iubește oamenii.

Sunt pisici care vor să fie cât mai aproape de oamenii lor și te vor urma prin casă, îți vor sări în poală în momentul în care te așezi și vor dormi în pat cu tine. Pisicilor birmaneze le place, de asemenea, să se joace și să fie în centrul atenției, scrie Cats.

Maine Coon

Maine Coon este cea mai mare dintre toate rasele de pisici. Cu urechile și labele cu smocuri și dimensiunile mari, Maine Coon seamănă puțin cu bobcat-urile (în special cu Maine Coon-urile tigrate maro), dar în realitate aceste pisici sunt niște giganți blânzi. Maine Coon este pisica oficială a statului Maine, locul unde a evoluat rasa. Maine Coon este considerată una dintre cele mai prietenoase rase de pisici hipoalergenice.

Maine Coon se înțelege cu aproape oricine, inclusiv cu copiii și câinii. Rasa este atât de prietenoasă și dulce, încât mulți oameni o dresează pentru terapie, ducându-o să viziteze oameni în spitale și vârstnici în aziluri.

Persană

La fel ca verii lor exotici cu păr scurt, pisicile persane sunt excepțional de dulci, docile și pașnice. Extrem de atașate și devotate oamenilor lor, se integrează perfect în aproape orice familie.

Tot ce își dorește o pisică persană este să fie aproape de stăpânul său și să fie admirată. Deși se speculează multe despre istoria pisicii persane, strămoșii ei au fost aduși din Persia (care este Iranul de astăzi) în diferite părți ale Europei, în timpul secolului al XVII-lea.

Exotic Shorhair

Pisica Exotică, uneori numită și Exotic Shorthair, este practic o persană cu o blană scurtă și pufoasă. Rasa provine din încrucișarea pisicilor persane cu cel americane cu păr scurt, la care s-au adăugat și pisicile birmaneze și albastre rusești. Aceste animale sunt considerate printre cele mai prietenoase din lume.

La fel ca verii lor cu păr lung, pisicile exotice sunt prietenoase, relaxate și afectuoase. Preferă să fie îmbrățișate decât să se implice în acțiuni extenuante. Rasa arată ca niște ursuleți de pluș și este cunoscută pentru faptul că oferă îmbrățișări, așa că majoritatea oamenilor o consideră irezistibilă.