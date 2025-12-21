Jessy, pisica Primăriei Sectorului 6, are brad de Crăciun. Instituția l-a împodobit special pentru ea. Internauții, impresionați de gestul angajaților: „Dovadă de multă compasiune pentru animale!”

Pisica Jessy de la Primăria Sectorului 6 are brăduțul ei de Crăciun. Angajații instituției l-au împodobit cu globulețe colorate pentru ca și felina să simtă spiritul sărbătorilor de iarnă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce i-au urat internauții lui Jessy

Primăria Sectorului 6 i-a amenajat pisicii Jessy un brad mic de Crăciun, decorat cu globulețe aurii și roșii. Imaginea este adorabilă, iar internauții și iubitorii de animale au luat cu asalt secțiunea de comentarii pentru a le ura toate toate cele bune angajaților și felinei:

„Sărbători binecuvântate #Jessy și celor de la PS6 care te-au salvat și au grijă de tine să vă aducă Moșul 🎅🏽sănătate și bucurii” / „Sarbatori cu bine si sanatate tuturor salariatilor de la d primăria 6 pt ca dau dovada de multa compasiune pt animale! Te simți mai bine, mai implinit cand esti bun si iubitor al tuturor formelor de viata!” / „Ce-ar fi să vedem în fiecare primărie și alte instituții câte o pisicuță? Măcar o mică părticică din toată pleiada de astfel de animăluțe care bântuie pe străzi să aibă parte de un loc sigur și fără primejdii!” / „Ce bine că a rămas acolo!

E frumoasă tare!” etc.

Pisica rămâne la Primăria Sectorului 6

Recent, Primăria S6 a lămurit soarta lui Jessy, mascota neoficială a instituției și vedetă pe rețelele sociale, după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile la Primăria Capitalei. Noul edil a decis ca felina să rămână în mediul în care s-a obișnuit, deoarece o schimbare nu i-ar face bine deloc.

„Pisicile nu e bine să schimbe locul, să schimbe casa, și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, nu ar fi foarte bine dacă și-ar muta casa. Probabil vom găsi o altă pisică. Sunt multe pisici micuțe și fără părinți, abandonate”, a explicat Ciucu.

Ciprian Ciucu a găsit-o abandonată în scara blocului

Pisica a ajuns la Primăria Sectorului 6 după ce a fost găsită de Ciprian Ciucu în stare deplorabilă în scara unui bloc, fiind ulterior adoptată și îngrijită de angajați. De atunci, viața lui Jessy s-a schimbat complet: a devenit „Șefa”, „Suflețel” și „Regina Primăriei”. De când locuiește în instituția publică, Ciprian Ciucu a dus-o la veterinar pentru tratamente, deparazitare și sterilizare.

„S-a transformat mult de la momentul când primarul Ciprian Ciucu a găsit-o abandonată în scara blocului. Era slabă, pricăjită și bolnavă. Plină de bubițe și cu otită. Nu l-a lăsat sufletul să treacă nepăsător. Acum, este o mândră felină, atentă la tot și toate, iubitoare atunci când vrea ea, ageră, isteață, dar și tare cuminte”, a precizat Primăria Sectorului 6 pe rețelele sociale, în urmă cu 4 luni.

„Acum e colega mea de birou. Participă la ședințe, inclusiv la cele de Consiliu Local, e numai ochi și urechi. Totuși, «sportul» ei preferat e să doarmă pe scaune. Odată ce s-a așezat pe un scaun, e imposibil să o mai dai jos, mai bine te așezi în altă parte”, declara Ciucu pentru Pets&Cats, în ianuarie 2025.

Felina este răsfățată de toată lumea și are parte de mângâieri, plimbări pe holuri și somn în locuri preferate. Din când în când, Jessy iese în curtea primăriei și apoi revine în interior. Totuși, „acasă” rămâne biroul principal, unde are colțișorul ei cu apă, mâncare și canapeaua preferată.