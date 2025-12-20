Un proiect gândit să ofere protecție și un minim de confort pisicilor comunitare din Sectorul 1 a fost afectat la doar câteva ore după instalare. Inițiativa „Miau Casă în Sectorul 1”, lansată de Protecția Animalelor Sector 1, a debutat în Parcul Nicolae Iorga, acolo unde au fost amplasate primele căsuțe pentru pisici.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Zona nu a fost aleasă întâmplător. De ani de zile, mai mulți oameni implicați și responsabili îngrijesc peste 20 de pisici comunitare din parc, asigurându-le hrană, apă și, mai ales, sterilizarea — mai mult de jumătate dintre animale au fost deja sterilizate datorită eforturilor lor constante.

Căsuțe pentru pisici vandalizate de copii, în Sector 1

Din păcate, la mai puțin de 4–5 ore după ce echipele au părăsit zona, au apărut primele probleme. Responsabilii căsuțelor au transmis imagini care arată clar că adăposturile au fost vandalizate. Dispenserele de hrană au fost blocate cu bețe, vasele au fost umplute cu pământ și pietre, iar frunze și bucăți de lemn au fost aruncate în recipiente.

Potrivit Protecției Animalelor Sector 1, faptele au fost comise de copii și nu pot fi considerate accidente sau simple jocuri nevinovate. Gesturile indică o lipsă de respect față de animale și față de bunurile comune, dar mai ales o problemă de educație.

Reprezentanții instituției subliniază un aspect esențial: copiii nu se nasc cu bun-simț, ci îl învață. Respectul pentru animale, pentru spațiul public și pentru munca altora face parte din educația de bază, iar astfel de comportamente nu ar trebui ignorate sau scuzate doar pentru că „sunt copii”.

Toate căsuțele și dispenserele din cadrul proiectului sunt monitorizate video, iar cazul a fost deja sesizat Poliției Locale Sector 1. Autoritățile urmează să identifice persoanele responsabile, iar sancțiunile pentru vandalism pot ajunge până la 3.000 de lei. De asemenea, costurile de reparare sau înlocuire a echipamentelor vor fi suportate de cei vinovați.

Proiectul „Miau Casă în Sectorul 1” rămâne un demers necesar pentru protejarea pisicilor comunitare, însă acest incident arată cât de importantă este educația civică și responsabilitatea față de animalele fără stăpân. Grija pentru ele nu ține doar de autorități sau voluntari, ci de întreaga comunitate.

Respectul se învață, iar educația începe acasă.