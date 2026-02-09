O veste mult așteptată pentru iubitorii de animale și pentru cei preocupați de protejarea naturii din Delta Dunării: gardurile electrice amplasate ilegal pe Grindul Dranov au fost demontate. Cailor li s-a redat libertatea de mișcare într-una dintre cele mai sensibile zone naturale din România.

Intervenție ARBDD pe Grindul Dranov

Acțiunea de demontare a gardurilor electrice a fost coordonată de guvernatorul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Bogdan Ioachim Bulete, alături de echipele de inspectori din cadrul Serviciului Inspecție, Monitorizare și Educație Ecologică Murighiol – Sf. Gheorghe și ai Compartimentului Corp Control și Echipă Mobilă

La intervenție au participat și reprezentanți ai DSVSA Tulcea, dar și proprietarii fermelor de animale din zonă, cei care au construit inițial gardurile pentru protejarea efectivelor de bovine.

Aproximativ 10 kilometri de gard electric, eliminați complet

În total, aproximativ 10 kilometri de gard electric au fost demontați, acțiunea având ca scop principal permiterea circulației libere a cailor pe întreaga suprafață a Grindului Dranov, care se întinde pe circa 2.200 de hectare.

Eliminarea acestor bariere este vitală mai ales în această perioadă de iarnă, când accesul la hrană și apă poate face diferența dintre viață și moarte pentru animale.

Caii nu sunt sălbatici

ARBDD a transmis un mesaj clar: pe Grindul Dranov nu există cai sălbatici. În zonă este estimat un număr de aproximativ 350 de cai, majoritatea microcipați și cu proprietari cunoscuți.

Începând de marți, 10 februarie, ARBDD și DSVSA Tulcea vor demara identificarea cailor, urmând ca proprietarii care și-au abandonat animalele să fie trași la răspundere, conform legislației în vigoare. Autoritățile anunță că vor fi aplicate sancțiuni maxime, acolo unde se constată abandonul.