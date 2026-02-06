În ultimele zile, în spațiul public au apărut informații alarmante potrivit cărora caii sălbăticiți din Delta Dunării ar muri de foame, imagini și relatări care au stârnit îngrijorare și reacții emoționale puternice în rândul iubitorilor de animale. În acest context, Asociația ARCA, organizație cu peste 15 ani de activitate în monitorizarea și protejarea cailor sălbatici din Delta Dunării, vine cu o serie de precizări esențiale, menite să ofere o imagine corectă și responsabilă asupra situației reale din teren.

Clarificările sunt făcute de medicul veterinar Ovidiu Roșu, aflat în aceste zile în Delta Dunării, inclusiv în zona Letea.

Există cazuri de cai care nu au supraviețuit iernii?

Potrivit ARCA, da, există câteva exemplare care nu au făcut față condițiilor de iarnă, însă acest lucru nu reprezintă o situație excepțională și nici un fenomen nou. În fiecare an, mai ales în ierni mai aspre, un număr redus de animale vulnerabile – foarte tinere, foarte bătrâne sau cu probleme imunitare – nu reușesc să supraviețuiască.

„Atunci când vorbim despre sute sau chiar mii de animale libere, este inevitabil ca unele dintre ele să nu facă față condițiilor severe. Acesta este un proces natural”, explică medicul veterinar Ovidiu Roșu.

Situația diferă de la o zonă la alta în Delta Dunării

Un aspect important subliniat de ARCA este faptul că Delta Dunării nu este un teritoriu uniform, iar situația cailor diferă de la o zonă la alta.

În timp ce în anumite zone, precum Grindul Dranov, au fost semnalate probleme punctuale, inclusiv existența unor îngrădiri ilegale cu garduri electrice care ar fi redus accesul cailor la zonele de hrănire și adăpost, la Letea situația este una bună, chiar mai bună decât în alți ani.

Caii de la Letea sunt în condiții bune

Contrar informațiilor apărute în presă și pe rețelele sociale, caii sălbatici din zona Letea nu sunt în pericol, susține ARCA. Aproximativ 1.000 de exemplare au trecut cu bine peste iarna 2025–2026, în ciuda gerului, vântului puternic și a condițiilor dificile specifice Deltei.

„Caii arată bine, au hrană, au spațiu suficient, iar procentul de mortalitate este sub media altor ani”, precizează Ovidiu Roșu.

Acest lucru este pus pe seama programului de control al reproducerii, derulat de ARCA de peste 15 ani în Grindul Letea. Prin menținerea unui număr controlat de animale și monitorizarea constantă a populației, presiunea asupra resurselor naturale a fost redusă semnificativ.

De ce nu pot fi hrăniți caii cu baloți de fân?

În urma apelurilor emoționale apărute online, numeroase persoane au început să organizeze strângeri de hrană pentru caii din Delta Dunării. ARCA nu descurajează implicarea civică, însă atrage atenția asupra unui aspect esențial: caii sălbatici nu sunt obișnuiți să se hrănească din baloți de fân.

Din experiența organizației, în majoritatea cazurilor, baloții ajung să fie consumați de animalele domestice ale localnicilor, nu de caii sălbatici. Singura excepție a fost iarna extremă din ianuarie 2016, când un strat gros de zăpadă înghețată a acoperit complet vegetația naturală.

Ce au nevoie cu adevărat caii sălbatici din Delta Dunării

Potrivit ARCA, cea mai mare urgență nu este hrana adusă ocazional, ci un statut clar de protecție, care să le apere interesele pe termen lung.

„Acești cai au supraviețuit sute de ani în Delta Dunării. Ceea ce le lipsește este protecția legală și asumarea responsabilității din partea statului”, subliniază medicul veterinar Ovidiu Roșu.

Recunoașterea oficială a valorii lor ar însemna:

protecție prin lege;

responsabilitate instituțională;

conservarea unei populații unice din punct de vedere genetic;

valorizarea importanței turistice și științifice a acestor cai.

Implicarea societății civile rămâne esențială

Asociația ARCA subliniază că implicarea oamenilor a fost și rămâne extrem de importantă, mai ales atunci când este canalizată spre demersuri care pot duce la schimbări reale: presiune publică, dialog cu autoritățile și susținerea unui cadru legal care să protejeze caii sălbatici din Delta Dunării.

„Vocile voastre au contat enorm și sperăm să fie în continuare alături de noi, pentru ca acești cai să fie protejați prin lege, nu doar prin eforturile ONG-urilor și ale voluntarilor”, transmit reprezentanții ARCA.