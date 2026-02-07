Cele mai jucăușe rase de pisici pentru iubitorii de câini, potrivit medicului veterinar. Adoră compania ta

Dacă îți place tovărășia câinilor, dar nu îți permiți unul din lipsă de timp, nu ești singurul care caută alte opțiuni. Și dacă înclini spre o pisică, dar vrei una jucăușă în loc să doarmă toată ziua, iată cele mai potrivite rase de pisici pentru iubitorii de câini.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Rase de pisici recomandate de medicul veterinar pentru iubitorii de câini

Această ezitare în ceea ce privește deținerea de animale de companie este frecventă. Cei care nu au avut niciodată un câine sau o pisică în gospodăriile lor au enumerat motivele pentru care nu iau în considerare deținerea unui câine, potrivit Asociației Americane pentru Protecția Animalelor. Sondajul a constatat că primele trei motive invocate sunt stilul de viață (30%), curățenia după animale (30%) și cheltuielile generale pentru întreținerea unui animal de companie (29%).

Pisicile vin și ele cu responsabilități – litiera nu se curăță singură – dar mulți oameni le consideră mai ușor de îngrijit decât un câine. Totuși, medicul veterinar Julie Hunt a declarat pentru Newsweek că felina potrivită poate satisface pofta de „persoană canină”: este sociabilă, interactivă și mereu gata de joacă. Hunt a dezvăluit rasele de pisici recomandate iubitorilor de câini.

Siameză

Pisicile siameze sunt pentru persoanele care își doresc un animal de companie aparte. Hunt le numește „extrem de atletice și jucăușe”, spunând că ar trebui să te aștepți ca o siameză „să intre în casa ta ca și cum ar fi a ei și să exploreze imediat fiecare colț, inclusiv să se urce pe fiecare suprafață la care nici măcar nu credeai că o pisică ar putea avea acces”.

Pisicile siameze aduc și companie. „Sunt foarte inteligente și afectuoase și caută tovărășia stăpânilor”, susține medicul veterinar. O pisică siameză este și vorbăreață: „Siamezele sunt foarte vocale, comunicând mult mai mult decât mieunatul standard. Au o varietate de sunete, inclusiv «brr» și «mrrr» și multe alte sunete din repertoriul lor vocal”.

Bengaleză

„Bengaleza tinde să se simtă ca o pisică sălbatică, dar într-un sens bun”, a spus Hunt. Medicul veterinar descrie această rasă ca fiind „prietenoasă, inteligentă și puțin sălbatică”, plus „foarte energică și jucăușă, preferând joaca ce imită urmărirea și vânătoarea”.

E genul de felină care adesea își surprinde proprietarii cu implicarea sa. „Poate fi dresată să meargă în lesă”, a precizat specialista. „Mulți proprietari chiar spun că pisicile bengaleze adoră să se joace în apa curgătoare”.

„Bengaleza e vocală în multe feluri, dincolo de sunetul tipic”, a spus Hunt, adăugând că are nevoie de stimulare. Altfel, nu se descurcă bine în „casă, unde poate deveni distructivă sau dezvolta obiceiuri proaste”.

Maine Coon

Maine Coon este rasa gigant cu inimă mare din lumea pisicilor. Hunt o numește „gigantul blând” care se potrivește oamenilor pasionați de câini.

„Sunt adesea comparate cu câinii pentru că le place să fie implicate în viața stăpânilor, adesea urmându-i prin casă”, a explicat medicul veterinar.

Pe lângă faptul că e jucăușă și inteligentă, rasa Maine Coon e prietenoasă în familiile aglomerate. Hunt a adăugat că, „de obicei, se înțelege bine cu copiii și alte animale de companie datorită răbdării sale”.

Are câteva ciudățenii pe care iubitorii de câini tind să le găsească fermecătoare: „Maine Coon adoră apa, similar Bengalezei. La fel ca pisicile Siameze și Bengaleze, rasa Maine Coon e cunoscută pentru varietatea de sunete vocale”. Sfatul expertei este să nu o lași singură perioade lungi.

Pisica cu păr scurt

Nu ai nevoie de o rasă rară pentru a avea o pisică jucăușă și prietenoasă cu oamenii. Pisicile domestice cu păr scurt pot fi o distracție nonstop. Dr. Julie Hunt spune că „această pisică este foarte energică. Construită pentru vânătoare, pisica domestică cu păr scurt este întotdeauna gata de joacă”, a spus Hunt, mai ales când este adoptată tânără.

„Mai ales când este adoptată ca o pisicuță extrovertită și bine socializată, această felină caută mereu să atace orice jucării, umbre, lumini laser, animale, oameni neatenți, particule de praf sau lucruri imaginare care i-ar putea ieși în cale”, conform specialistei.

Pentru iubitorii de câini care se gândesc să facă schimbarea (sau cel puțin să lărgească cercul de animale), concluzia este simplă: alegeți o felină care chiar vrea să trăiască alături de voi.