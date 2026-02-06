Un tip periculos de scepticism medical, care până nu demult părea limitat la sănătatea oamenilor, s-a extins în tăcere și asupra animalelor de companie. Pe fondul neîncrederii tot mai mari în vaccinuri, tot mai mulți stăpâni de câini și pisici iau în calcul să sară peste imunizările de rutină.

Această decizie aparent „personală” are însă consecințe grave: animalele sunt expuse unor boli care pot fi prevenite și sunt adesea mortale. Iar efectele se văd deja în cabinetele veterinare.

Opinia Dr. Thomas Edling, medic veterinar șef și specialist în etica animalelor, American Humane Society, publicată în USA Today.

Tot mai mulți stăpâni cred mituri periculoase despre vaccinuri

Un sondaj realizat în 2023 a arătat că 52% dintre proprietarii de animale de companie au o părere negativă despre vaccinurile pentru câini, iar peste o treime dintre ei cred în mod eronat că vaccinurile ar putea provoca autism la câini.

Este o afirmație complet falsă, fără niciun suport științific. Mai mult, este foarte probabil ca atitudinea negativă față de vaccinuri să se fi accentuat și mai mult de la momentul realizării sondajului, pe fondul dezinformării răspândite online.

Scepticismul față de vaccinuri ia o nouă formă

Reapariția rujeolei la oameni – o boală considerată mult timp eradicată în Statele Unite – arată clar ce este în joc. În 2025, au fost raportate focare în mai multe state, inclusiv Texas și Carolina de Sud.

Elementul comun? Zonele în care rata vaccinării a scăzut. Din acest motiv, SUA riscă să piardă statutul oficial de țară care a eliminat rujeola, statut deținut din anul 2000.

Deși infecțiile la animale nu sunt monitorizate la fel de strict ca cele la oameni, este ușor de imaginat un scenariu similar și în cazul câinilor și pisicilor. Persoanele influențate de un podcast sau de o postare pe rețelele sociale să renunțe la vaccinurile pentru ele sau pentru copii tind să aplice aceeași logică greșită și animalelor lor.

Din ce în ce mai des, medicii veterinari povestesc că sunt nevoiți să justifice necesitatea vaccinării în fața clienților.

Vaccinurile pentru animale: știința este clară și fără echivoc

Pe acest subiect, știința este categorică. La fel ca în cazul oamenilor, zeci de ani de cercetări arată clar că vaccinurile pentru câini și pisici previn eficient boli comune și adesea fatale.

Printre acestea se numără:

parvoviroza

jigodia

panleucopenia felină

Animalele vaccinate sunt mult mai bine protejate împotriva acestor afecțiuni grave.

De ce sunt esențiale vaccinurile la puii de câine și pisică

Vaccinurile administrate la vârste fragede sunt deosebit de importante, deoarece anticorpii primiți de la mamă scad în timp. Schemele de vaccinare pentru puii de câine și pisică sunt concepute special pentru a acoperi această perioadă critică.

Fără dozele administrate la timp, este rezonabil să ne așteptăm ca animalele tinere să aibă cele mai mari rate de mortalitate din cauza bolilor care ar putea fi prevenite prin vaccinare.

Protecție de lungă durată, cu riscuri minime

Un alt mit frecvent este că vaccinurile „încarcă inutil organismul”. În realitate, protecția oferită este de lungă durată.

Un studiu clasic controlat a arătat că pisicile vaccinate împotriva panleucopeniei și-au menținut imunitatea timp de peste șapte ani. Această boală atacă celulele sănătoase din intestine, măduva osoasă și ganglionii limfatici și poate fi fatală.

În ceea ce privește siguranța, datele sunt extrem de clare:

efecte adverse apar la doar 0,4% dintre câini

și 0,5% dintre pisici , conform studiilor pe loturi de peste un milion de animale

Reacțiile sunt, în majoritatea cazurilor, ușoare: o stare de apatie temporară, febră ușoară sau o mică umflătură la locul injecției. Complicațiile grave sunt extrem de rare, de ordinul excepțiilor.

Nu este vorba doar despre animale, ci și despre oameni

O populație bine vaccinată de animale de companie contribuie semnificativ și la sănătatea publică. Vaccinul antirabic pentru câini și pisici este cea mai eficientă metodă de prevenire a deceselor umane cauzate de rabie.

Studiile arată că vaccinarea a aproximativ 70% dintre câini poate reduce dramatic sau chiar elimina local rabia transmisă de animale – o boală care ucide anual mii de oameni la nivel global.

Mai mult, cercetările sugerează că prevenția prin vaccinarea animalelor este mai rentabilă decât tratarea oamenilor expuși la virus după mușcătură.

Ce înseamnă să fii un stăpân responsabil

Stăpânii responsabili își doresc ce este mai bun pentru membrii necuvântători ai familiei lor. Într-o perioadă în care dezinformarea despre medicina modernă se răspândește rapid, este esențial să ne bazăm pe fapte, nu pe frică.

Vaccinurile salvează vieți – atât ale animalelor de companie, cât și ale oamenilor care le iubesc.