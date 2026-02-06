Iureș, noul cățel-polițist al MAI, la muncă înainte de weekend: „ADN-ul spune prezent” (FOTO)

Iureș, cățelul-polițist din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dă startul weekend-ului cu prezența la serviciu. Deși aflat la început de carieră, micuțul blănos este foarte implicat în lecțiile despre misiunile pe care le va avea în viitor.

Iureș, cățelul-polițist, la datorie înainte de weekend

Ministerul Afacerilor Interne a făcut o postare vineri dimineață prin care și-a anunțat urmăritorii că Iureș este gata de intervenție. Chiar dacă weekendul se apropie cu pași repezi, iar micul patruped nu înțelege încă faptul că oamenii legii nu au liber niciodată de la datorie, acesta a fost pe teren alături de prietenii săi umani.

„E vineri. Weekendul este alarmant de aproape. Iureș nu este foarte convins de ideea de muncă, dar ADN-ul spune „prezent”, așa că a fost adus la serviciu. E mic, e pufos, dar are deja „privirea de control”. Momentan, misiunea lui este să ne facă ziua de vineri mai frumoasă…”, au scris reprezentanții MAI pe pagina lor de Facebook.

Polițiștii au adăugat și faptul că micul Iureș seamănă cu un personaj deja cunoscut la nivel național, și nu doar cu numele. Vorbim despre Șuier, câinele MAI devenit vedetă de-a lungul timpului. Acesta a murit la începutul acestui an, însă pare că și-a trimis înlocuitorul pentru a-i continua misiunea.

