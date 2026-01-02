A murit Șuier, cel mai cunoscut câine din Poliția Română: „Odihnește-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată”

A murit Șuier, câinele polițist antrenat la Centrul Chinologic din Sibiu și ieșit la pensie în primăvară. Anunțul a fost făcut de Poliția Română pe rețelele sociale. Șuier ar fi împlinit nouă ani în luna ianuarie 2026.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

A murit Șuier

„Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii.

Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni.

A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde.

Odihnește-te în pace, drag prieten!

Nu te vom uita niciodată.”, a scris Poliția Română în mediul online.

Povestea lui Șuier

Povestea lui Șuier a început în 2018, când, dintr-o eroare, Eduard Ionescu, director la Direcția de Informare și Informații Publice a Ministerului Afacerilor Interne, a postat pe pagina de Facebook a MAI o fotografie cu un câine aflat pe peronul unei gări. Momentul a fost spontan, dar Edi nu se aștepta la o reacție atât de mare. Rapid, postarea a adunat mii de aprecieri și comentarii, majoritatea referindu-se la faptul că patrupedul ar fi fost folosit în combaterea traficului de droguri.

După ce a aflat că animalul din poză nu mai era activ și se afla acasă din cauza unei boli, Ionescu a contactat comandantul Centrului Chinologic din Sibiu, cerându-i imagini cu câini activi. Așa l-a văzut pe Șuier, un ciobănesc german, care avea o caracteristică aparte – în loc să latre, scoatea un sunet asemănător unui șuierat.

Ulterior, Eduard Ionescu a decis să-l aleagă pentru a fi prezentat publicului. O nouă postare cu Șuier a avut un impact și mai mare, adunând zeci de mii de aprecieri și comentarii, iar festivalul Untold și-a exprimat dorința de a-l avea pe câinele polițist alături. De-a lungul anilor, Șuier a fost prezent la evenimentele mari, iar oamenii se așezau la coadă pentru a face o poză cu el.

În primăvara anului trecut (16 martie 2025), Eduard Ionescu a anunțat că Șuier se pensionează, după ce, timp de șapte ani, a fost un simbol al luptei antidrog.

„Astăzi, după 7 ani am plâns iar. De bucurie pentru că Șuier este pe mâini bune, dar și de tristețe pentru că misiunea acestui minunat câine s-a încheiat. Astăzi, #Suier este la pensie.

Și-a făcut din plin datoria față de noi, oamenii. În ultimii 7 ani a fost simbolul luptei antidrog. Cu ochii lui parcă ne transmitea de fiecare dată că ei, câinii, există ca să ne apere.

Și nu vor nimic în schimb, poate doar puțină dragoste. Șuier, să ai o pensie lungă și să te bucuri sănătos de ea. Îți mulțumesc pentru toate clipele minunate petrecute alături de tine. Să știi că ai fost, ești și vei fi iubit pentru totdeauna).

Respect, Rareș! Știu că vei avea grijă de el ca de copilul tău. Câinele acesta chiar merită toată iubirea și aprecierea noastră!”, a transmis Ionescu.