Tot mai mulți proprietari de animale de companie devin reticenți când vine vorba de vaccinarea câinilor și pisicilor. Îngrijorările legate de posibile efecte adverse îi determină pe unii stăpâni să amâne sau chiar să refuze vaccinurile esențiale. Medicii veterinari avertizează însă că această decizie poate avea consecințe grave, uneori fatale, atât pentru animale, cât și pentru oameni.

Un medic veterinar trage un semnal de alarmă

Sara Gonzalez, profesor asociat clinic în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară, a vorbit pentru The New York Times despre riscurile reale ale nevaccinării animalelor de companie. Potrivit acesteia, deși există o creștere a numărului de clienți care evită vaccinurile, realitatea din cabinetele veterinare este dură.

„Vaccinurile sunt foarte sigure, iar de-a lungul timpului am văzut prea multe animale care au suferit sau au murit din cauza unor boli ce ar fi putut fi prevenite prin vaccinare”, explică medicul veterinar.

Sunt vaccinurile pentru animale sigure?

La fel ca orice intervenție medicală, vaccinurile pentru animale de companie pot avea efecte secundare. Totuși, specialiștii sunt de acord că vaccinurile esențiale pentru câini și pisici sunt sigure și eficiente, iar beneficiile depășesc cu mult riscurile, notează University of Georgia.

Efecte secundare frecvente

Cele mai comune reacții adverse sunt:

durere sau sensibilitate la locul injecției

ușoară umflare

stare temporară de oboseală

Aceste simptome sunt, de regulă, ușoare și trec de la sine în scurt timp.

Reacții adverse rare, dar posibile

În cazuri rare, pot apărea:

reacții alergice

sarcoame la locul injecției, în special la pisici

Chiar și așa, experții subliniază că aceste situații sunt mult mai puțin periculoase decât bolile prevenibile prin vaccinare.

Riscurile reale ale nevaccinării animalelor de companie

Nevaccinarea expune animalele la boli grave și extrem de contagioase, precum:

rabia

parvoviroza

jigodia

panleucopenia felină

Unele dintre aceste boli nu doar că pot fi mortale pentru animale, dar pot fi și transmise de la animale la oameni, rabia fiind cel mai cunoscut exemplu. Astfel, vaccinarea pisicilor și câinilor contribuie și la protejarea sănătății publice.

De ce recomandă veterinarii vaccinarea

Medicii veterinari sunt de părere că riscurile asociate vaccinării sunt incomparabil mai mici decât cele care apar atunci când un animal nu este vaccinat. În lipsa vaccinurilor, animalele pot suferi inutil de boli care pot fi prevenite simplu și eficient.

O decizie care poate salva vieți

A alege să îți vaccinezi animalul de companie nu înseamnă doar respectarea unui calendar medical, ci o dovadă de responsabilitate și grijă. Vaccinurile salvează vieți, reduc suferința și protejează atât animalele, cât și oamenii din jurul lor.

Dacă ai nelămuriri, discută deschis cu medicul veterinar și ia o decizie informată, bazată pe fapte, nu pe temeri.