Pas uriaș în medicina veterinară: Un nou vaccin împotriva cancerului dublează șansele de supraviețuire ale câinilor. Le reactivează sistemul imunitar

Pentru stăpâni, despărțirea de prietenul necuvântător este cel mai negru coșmar. Deși unele animale mor din cauze naturale, odată cu înaintarea în vârstă, multe ajung să sufere de boli grave, inclusiv cancer, o afecțiune larg răspândită și în rândul oamenilor.

Vaccinul care dublează șansele de supraviețuire ale câinilor cu cancer

Datele arată că riscul oncologic este mai ridicat la câinii de talie mare și vârstnici. Spre deosebire de medicina umană, unde progresele științifice au extins constant paleta de tratamente, opțiunile disponibile pentru animalele diagnosticate cu cancer sunt limitate. Radioterapia și chimioterapia sunt recomandate în anumite situații, dar eficiența lor este inegală, accesul dificil, iar costurile ridicate. Nici intervențiile chirurgicale nu oferă garanții pe termen lung, recidivele fiind dese.

Însă un studiu deschide o posibilă schimbare. Cercetători de la Universitatea Yale au fabricat un vaccin experimental destinat câinilor, care ar putea îmbunătăți semnificativ șansele de supraviețuire în cazul unor tipuri de cancer. Cercetarea este coordonată de Mark Mamula, specialist în reumatologie și boli autoimune, domeniu care, la prima vedere, nu are legătură directă cu oncologia. Observațiile sale asupra mecanismelor autoimune au stat însă la baza acestui proiect.

Studiul oamenilor de știință

În cazul bolilor autoimune, sistemul imunitar atacă propriile țesuturi, la cancer însă, obiectivul este exact opusul – activarea imunității pentru a recunoaște și distruge tumora. Împreună cu echipa sa de cercetători și cu medicul veterinar oncolog Gerald Post, Mamula a explorat posibilitatea declanșării unui răspuns imun direcționat împotriva celulelor canceroase.

Studiul a pornit de la terapii utilizate deja în tratamentul oncologic al oamenilor, având în vedere similitudinile biologice dintre anumite tipuri de cancer uman și canin. Cancerul mamar, colorectal sau osteosarcomul e asociat cu niveluri crescute ale proteinelor EGFR și HER2.

În medicina umană, acestea sunt țintite cu anticorpi monoclonali, dar eficiența lor poate scădea în timp, pe fondul apariției rezistenței. Oamenii de știință au ales o altă strategie, și anume inducerea unui răspuns imun policlonal, capabil să producă anticorpi care se leagă de mai multe regiuni ale proteinelor implicate.

Rata de supraviețuire s-a dublat

După testările pe șoareci, vaccinul a fost evaluat clinic pe câini. În ultimii opt ani, peste 300 de animale au fost incluse în studiu. Potrivit experților, rata de supraviețuire la un an pentru anumite tipuri de cancer s-a dublat. De pildă, în cazul osteosarcomului, șansele de a depăși pragul de 12 luni au crescut de la aproximativ 35% la 60%.

Un exemplu este Hunter, un Golden Retriever de salvare, diagnosticat în 2022 cu osteosarcom. După chimioterapie, administrarea vaccinului i-a permis să mai trăiască doi ani fără dureri. Mark Mamula susține că motivația lui este și personală, după ce și-a pierdut câinele din cauza unui cancer inoperabil.

În prezent, echipa de cercetători analizează posibilitatea utilizării vaccinului în scop preventiv sau în faze incipiente ale bolii. Un pas cheie este obținerea aprobării din partea USDA, necesară pentru introducerea tratamentului în practica veterinară. Pe termen lung, oamenii de știință iau în calcul extinderea studiilor și către aplicații în medicina umană.