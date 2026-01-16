Au anulat nunta pentru a-și salva câinele bolnav. Un cuplu luptă cu orice preț pentru viața lui Gus, diagnosticat cu cancer: „Este bebelușul nostru și îl iubim”

Un cuplu și-a anulat nunta cu doar patru luni înainte de data stabilită pentru a-și salva câinele bolnav de cancer. Lindsey Moore, în vârstă de 30 de ani, și Chris Bennett, în vârstă de 33 de ani, au fost anunțați să se aștepte la o factură de cel puțin 20.000 de lire sterline pentru labradorul lor negru, Gus, în vârstă de patru ani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cu banii de nuntă plătesc tratamentul lui Gus

Animalul de companie, pe care îl consideră copilul lor, a început să aibă probleme locomotorii luna trecută, iar o tomografie computerizată a arătat că are un sarcom de țesuturi moi ce nu poate fi operat. În schimb, Gus are nevoie de radioterapie, care costă 12.000 de lire sterline/curăa, injecții și alte tratamente care costă 1.200 de lire sterline pe lună. Nu este exclusă chimioterapia, dar cuplul nu știe deocamdată costul ei, scrie Daily Mail.

Lindsey și Chris, care dețin câinele de când acesta avea opt săptămâni, au asigurare pentru animale de companie, dar aceasta acoperă doar până la 10.000 de lire sterline pe an.

Nunta lor fusese programată pentru 23 mai, iar ei plătiseră deja avansul pentru locația la un hotel din apropierea casei lor din Thorpe St Andrew, Norfolk, precum și decorațiunile, rochia de mireasă și inelele. Ei speră să recupereze o parte din cei 3.500 de lire sterline pe care i-au cheltuit pentru nuntă, dar au pus totul pe așteptare.

Tânăra nu poate avea copii

Moore, directoare de relații cu clienții pentru un broker de asigurări, nu poate avea copii: „Am avut o sarcină extrauterină la 21 de ani și a trebuit să mi se îndepărteze o trompă uterină, am și endometrioză. Chirurgul a spus că va fi extrem de dificil să avem un copil. Din ziua aceea, eu și Chris am decis să ne luăm un câine. Este bebelușul nostru și îl iubim”.

Bennett, șofer de camion, a adăugat: „Când am aflat, am avut un mare șoc. N-am dormit patru zile. Și acum nu am poftă de mâncare”.

Când au început problemele pentru câine

Gus a șchiopătat ușor la piciorul stâng din spate acum aproximativ șase săptămâni, când era la plimbare cu stăpânii săi.

„L-am dus la veterinar, dar nu a dat semne de durere sau disconfort, așa că a decis să-i prescrie antiinflamatoare”, a spus Chris.

Ulterior, câinele a leșinat zile mai târziu, iar veterinarul l-a trimis imediat la un specialist. O tomografie computerizată a relevat o masă mare între rinichi, care se răspândise pe ambele părți ale pelvisului.

Suma cheltuită până acum

Era prea riscant să i se efectueze o biopsie, iar cuplului devastat i s-a spus că acest lucru nu va schimba rezultatul tratamentului său.

„Până acum, am cheltuit aproximativ 4.000 de lire sterline și nu am început încă tratamentul. Radioterapia costă 12.000 de lire sterline. Nu știm câte ședinte vor fi recomandate sau câte merită. S-ar putea să vrea să facă o rundă de chimioterapie după aceea, dar nu știm cât costă”, a explicat tânărul.

Gus primește, de asemenea, o injecție cu bifosfat la fiecare șase săptămâni, pentru a încetini degradarea osoasă cauzată de cancer. Costă 800 de lire sterline, iar în aceleași ședințe i se face un test de sânge în valoare de 300 de lire sterline. Alte 100 de lire sterline sunt folosite pentru administrarea de Librela, un medicament utilizat pentru osteoartrită, despre care s-a demonstrat că are efecte pozitive asupra cancerului osos.

Strângere de fonduri pentru Gus

Cei doi au creat o pagină de strângere de fonduri (https://www.gofundme.com/f/help-gus-fight-cancer-support-his-treatment-comfort) în speranța că alți iubitori de câini îi vor ajuta să suporte costul tratamentului. S-au strâns puțin peste 500 de lire sterline din cele 10.000 de lire sterline solicitate.

„Asigurarea [pentru Gus] este o acoperire pe viață de până la 10.000 de lire sterline pe an. A trebuit să alocăm deja 8.000 de lire sterline din banii noștri. De aceea a trebuit să anulăm nunta. E greu să vezi schimbările în fiecare zi și că nu mai este la fel de mobil ca odinioară”, a relatat Lindsey.

Iar logodnicul ei a adăugat: „În afară de cancer, Gus este într-o stare de sănătate foarte bună și are o dispoziție foarte bună. Încă vrea să se joace și să meargă. Încă are poftă de viață. Dacă ar fi fost mai în vârstă sau s-ar fi uitat la noi într-un mod care să sugereze că suferă prea tare, am fi făcut, desigur, ce e corect pentru el”.