Este ilegal să-ți lași câinele singur mai mult de șase ore. Țara din Europa care pune animalele de companie pe primul loc / Stăpânii riscă amenzi, indiferent de scuze

În Suedia este ilegal să-ți lași câinele singur mai mult de șase ore. Regula face parte din legislația suedeză privind bunăstarea animalelor, care sunt văzute ca ființe cu nevoi emoționale și sociale. Câinii trebuie să beneficieze de companie, exerciții fizice și îngrijire, iar proprietarii se aleg cu amenzi dacă ignoră decizia autorităților. Măsura evidențiază că animalele de companie sunt membri ai familiei, nu accesorii, și că bunăstarea lor mintală contează la fel de mult ca sănătatea fizică.

Majoritatea stăpânilor de câini știu ce înseamnă sentimentul de vinovăție când animalele rămân singure acasă, dar cât timp este prea mult? În Suedia există o reglementare care prevede că plimbarea câinilor ar trebui să fie efectuată cel puțin la fiecare șase ore în timpul zilei. Pentru căței, câinii mai în vârstă sau bolnavi, intervalul ar trebui să fie și mai scurt.

Măsura a fost inclusă inițial în legea suedeză privind bunăstarea animalelor în 2008, potrivit căreia „câinii trebuie să aibă contactul social satisfăcut”. De asemenea, „câinii ar trebui plimbați cel puțin la fiecare șase ore pe parcursul zilei și mai des cățeii și câinii mai în vârstă. Este important ca proprietarii să rezolve problema plimbării într-un mod satisfăcător”.

O altă regulă prevede că stăpânii trebuie să își verifice câinii cel puțin de două ori pe zi și că puii sub patru luni ar trebui lăsați singuri doar pentru perioade scurte. Regulamentul prevede, de asemenea, că inclusiv patrupedele cărora li se permite acces în aer liber printr-o curte împrejmuită sau alt spațiu împrejmuit trebuie să fie plimbate în altă parte cel puțin o dată pe zi, scrie Kinship.

De ce nu mai mult de șase ore?

Experta în comportament canin Karis Nafte susține că, deși fiecare câine este diferit, aceste reglementări sunt o bază bună pentru stăpânii de animale de companie. De fapt, ea le numește „minunate”.

„Creează o societate care prioritizează bunăstarea animalelor într-un mod foarte bun și practic, din care mai multe țări ar putea învăța”, spune ea.

În general, un câine adult sănătos poate fi lăsat singur șase până la opt ore. Nafte include doi factori principali: nevoile fizice și emoționale. Câinii mai în vârstă, bolnavi și puii pot avea nevoie să iasă afară mai des. Și oricărui câine, indiferent de vârstă, îi place atenția.

Medicul veterinar Sarah Cortright susține că stăpânii sunt atenți la semnele de stres sau la problemele de sănătate ale animalelor pentru a se asigura că puiul lor nu este lăsat acasă singur prea mult timp. Acestea pot include schimbări de comportament, cum ar fi lătratul sau scâncetul excesiv, mestecatul distructiv, defecația sau urinatul în casă, în ciuda faptului că a fost dresat anterior, sau saluturi frenetice la întoarcere.

Semnele fizice că patrupedul vrea mai des afară pot include pierderea în greutate, calitatea slabă a blănii sau infecții urinare. Pentru a monitoriza semnele de suferință, ea sugerează utilizarea unei camere video de acasă sau a unui monitor pentru animale de companie.

„Anxietatea de separare începe adesea subtil – ca mersul ușor și repetat sau scâncetul liniștit – și se poate agrava semnificativ dacă nu este abordată din timp. Faptul că poți observa câinele în timp ce ești plecat îți permite să observi acele semne timpurii și să intervii cu dresaj sau sprijin comportamental înainte ca acesta să devină o problemă serioasă”, a subliniat specialista.