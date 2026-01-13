Situația animalelor din Nuci, județul Ilfov, a șocat întreaga țară. Zeci de cai și câini trăiau în condiții de neglijență extremă – slăbiți, maltratați și lipsiți de îngrijire. Intervenția rapidă a autorităților și a ONG-urilor a fost singura șansă pentru supraviețuirea lor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Astăzi, aceste animale au început o viață nouă, departe de suferința pe care au cunoscut-o.

Caii de la Nuci: de la iad la rai

O parte dintre caii salvați au ajuns în Fundu Moldovei, la Spirit Animals Sanctuary, un adăpost unde primesc îngrijire completă și au acces la spații largi de libertate. Mulți dintre ei fuseseră victime ale foamei și neglijenței severe, iar acum se bucură de hrană, atenție și tratamente medicale regulate.

„Acolo este iadul pe pământ”, spuneau reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov în momentul salvării, subliniind că niciun animal nu ar trebui să ajungă vreodată în astfel de condiții.

Ce s-a întâmplat cu câinii salvați

Câinii din Nuci au fost preluați de asociații specializate și sunt acum în adăposturi unde pot trăi în siguranță. Mulți dintre ei au fost adoptați sau urmează să fie adoptați, iar viața lor s-a schimbat complet. Intervenția a fost esențială pentru a preveni repetarea tragediei care se întâmplase anterior.

Importanța adăposturilor sigure și a îngrijirii responsabile

Cazul Nuci arată cât de mult contează colaborarea între autorități, ONG-uri și comunitate pentru salvarea animalelor aflate în pericol. Viața cailor și câinilor salvați depinde acum de adăposturi bine organizate și de sprijinul celor care iubesc animalele.

Cum poți ajuta

Chiar dacă animalele nu mai sunt în pericol, nevoile lor rămân mari și costisitoare. Fiecare adăpost are nevoie de resurse pentru hrană, tratamente medicale și îngrijire zilnică. Implicarea comunității este esențială pentru ca aceste animale să aibă o viață demnă și fericită. Poți ajuta animalele cu o donație aici!