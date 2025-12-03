STIRI

Drama animalelor din Nuci: Câini și cai salvați dintr-un mediu de neglijență extremă / Apel la bunătate și implicare concretă (FOTO)

Claudiu Surmei 3 decembrie 0 comentarii
Protecția Animalelor Ilfov descinde la un adăpost din Nuci unde animalele sunt ținute în condiții improprii Sursa foto: Protecția Animalelor Ilfov

Situația animalelor din Nuci, județul Ilfov, s-a repetat, iar autoritățile trag un semnal de alarmă. Din păcate, câini și cai au fost găsiți din nou în condiții de neglijență extremă, iar intervenția rapidă a fost singura șansă pentru supraviețuirea lor.

Câini și cai salvați dintr-un mediu de neglijență extremă

Acum doi ani, aproximativ 70 de animale – câini și cai – au fost preluate de pe aceeași proprietate. Imaginile de atunci au șocat întreaga țară: animalele erau slăbite, maltratate și într-un stadiu avansat de neglijență. Deși au fost îngrijite și puse pe picioare, instanțele au decis ca animalele să fie returnate proprietarului.

Astăzi, situația este la fel de gravă. Autoritățile au intervenit din nou, împreună cu poliția și alte structuri competente, pentru a salva animalele. Câinii au fost deja preluați de o asociație, iar acum se caută soluții pentru cai, unele dintre acestea fiind victime ale foamei și neglijenței – în cazuri șocante, chiar cadavre recent îngropate.

„Acolo este iadul pe pământ”, transmit reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov, subliniind că niciun animal nu ar trebui să ajungă vreodată în aceste condiții.

O parte dintre cai au ajuns la Cernavodă, la adăpostul Sarei Turetta, unde condițiile sunt între cele mai bune din România.

Cum poți ajuta

Ajutorul concret este esențial. Autoritățile cer sprijin pentru:

  • Baloți de paie pentru cai
  • Hrană pentru câini
  • Așternuturi și deparazitări interne și externe
  • Cuști pentru câini
  • Vaccinuri și suplimente nutritive

Animalele trebuie supravegheate când mănâncă, deoarece foamea extremă a creat tensiuni între ele.

Produsele și donațiile pot fi aduse direct la sediul Protecției Animalelor Ilfov, cu program non-stop:
Strada Doctor Ernest Juvara, 3-5, Sector 6, București
Detalii la telefon: 0751.235.009

Sursa foto: Protecția Animalelor Ilfov

