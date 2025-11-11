STIRI

Poliția Animalelor s-a sesizat după ce un minor a postat online un videoclip în care un Pitbull atacă un câine legat: Autoritățile au intervenit imediat

Claudiu Surmei 11 noiembrie 0 comentarii
masina de la politia animalelor Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Un incident revoltător a atras atenția autorităților după ce un videoclip șocant a fost postat pe o rețea de socializare. În imagini, un câine de tip Pitbull atacă un alt câine legat cu lanțul, complet lipsit de apărare sau posibilitatea de a se feri. Mai mult, videoclipul era însoțit de un mesaj prin care câinele agresor era scos la vânzare, sugerând că „performanța” acestuia ar fi un criteriu de preț.

Acțiunea reprezintă un act de cruzime extremă și încalcă grav legea privind protecția animalelor, în special interdicția de a folosi animale vii pentru antrenament sau dresaj.

Videoclip revoltător cu Pitbull: un câine atacă un altul legat

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj s-au sesizat din oficiu după ce au văzut imaginile publicate pe rețelele sociale. Aceștia au constatat că o persoană îndeamnă un exemplar canin metis, rasa Pitbull, să atace un alt câine legat cu lanț.

În urma verificărilor, autorul postării a fost identificat ca fiind un minor în vârstă de 13 ani, din municipiul Băilești. La locuința acestuia, polițiștii au găsit câinele Pitbull aflat într-o situație de pericol. Pentru protecția animalului, s-a emis un ordin de plasare în adăpost, iar câinele a fost încredințat unei asociații pentru protecția animalelor.

Poliția Animalelor și DGASPC Dolj intervin pentru protecția minorului și a animalelor

De asemenea, DGASPC Dolj a fost informat pentru faptul că minorul a fost lăsat fără supraveghere adecvată de către părinți sau tutore, urmând ca instituția să dispună măsuri corespunzătoare.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a animalelor vii pentru dresaj sau pentru a controla agresivitatea altor animale, dacă aceasta le creează suferință, conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor. La finalizarea anchetei, unitatea de parchet competentă va propune soluția legală.

Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

