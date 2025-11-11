Un incident revoltător a atras atenția autorităților după ce un videoclip șocant a fost postat pe o rețea de socializare. În imagini, un câine de tip Pitbull atacă un alt câine legat cu lanțul, complet lipsit de apărare sau posibilitatea de a se feri. Mai mult, videoclipul era însoțit de un mesaj prin care câinele agresor era scos la vânzare, sugerând că „performanța” acestuia ar fi un criteriu de preț.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Acțiunea reprezintă un act de cruzime extremă și încalcă grav legea privind protecția animalelor, în special interdicția de a folosi animale vii pentru antrenament sau dresaj.

Videoclip revoltător cu Pitbull: un câine atacă un altul legat

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj s-au sesizat din oficiu după ce au văzut imaginile publicate pe rețelele sociale. Aceștia au constatat că o persoană îndeamnă un exemplar canin metis, rasa Pitbull, să atace un alt câine legat cu lanț.

În urma verificărilor, autorul postării a fost identificat ca fiind un minor în vârstă de 13 ani, din municipiul Băilești. La locuința acestuia, polițiștii au găsit câinele Pitbull aflat într-o situație de pericol. Pentru protecția animalului, s-a emis un ordin de plasare în adăpost, iar câinele a fost încredințat unei asociații pentru protecția animalelor.

Poliția Animalelor și DGASPC Dolj intervin pentru protecția minorului și a animalelor

De asemenea, DGASPC Dolj a fost informat pentru faptul că minorul a fost lăsat fără supraveghere adecvată de către părinți sau tutore, urmând ca instituția să dispună măsuri corespunzătoare.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a animalelor vii pentru dresaj sau pentru a controla agresivitatea altor animale, dacă aceasta le creează suferință, conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor. La finalizarea anchetei, unitatea de parchet competentă va propune soluția legală.