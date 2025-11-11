Câştigător al celui de-al 101-lea titlu pe circuit, sâmbătă la Atena, Novak Djokovici a distribuit pe reţelele sociale o fotografie în care pozează cu trofeul său, înconjurat de câini. O referinţă la celebrul film „Cei 101 dalmaţieni”, transmite News.ro.

Cum a sărbătorit Djokovic al 101-lea titlu

Novak Djokovic şi-a sărbătorit cu umor titlul câştigat la ATP 250 de la Atena, noua sa patrie adoptivă. La două zile după ce l-a învins pe Lorenzo Musetti (4-6, 6-3, 7-5) într-o finală incredibilă, sârbul a postat luni pe reţelele sociale o fotografie în care apare alături de trofeu… şi de nişte dalmaţieni. O referinţă la celebrul film „Cei 101 dalmaţieni”, pentru cel care a câştigat în Grecia al 101-lea titlu din cariera sa.

„Nu puteam să sărbătoresc cea de-a 101-a victorie fără câţiva dalmaţieni”, a scris jucătorul în vârstă de 38 de ani în legenda imaginii, probabil generată de inteligenţa artificială.

Semifinalist în cele patru turnee de Grand Slam din 2025, numărul 4 mondial a disputat, de asemenea, trei finale în circuitul ATP, cu două victorii (la Geneva şi Atena) şi o înfrângere (la Masters 1000 de la Miami împotriva lui Jakub Mensik).