Cum au ajuns dalmațienii să fie imaginea pompierilor: Istoria necunoscută a eroilor blănoși / O prietenie apărută în secolul al XVIII-lea ce rezistă și astăzi

Privirea nobilă și adorabilă a unui dalmațian, așezat mândru pe mașina de pompieri la parade sau evenimente comunitare, a devenit o imagine simbolică recunoscută în toată lumea. Copiii îl admiră, părinții zâmbesc, iar mulți se întreabă cum a ajuns această rasă pătată să fie CEO-ul canin al pompierilor?

Dalmațienii și pompierii, povestea unei legături de peste două secole

Dalmațienii sunt câini frumoși, spectaculoși, loiali, inteligenți și perfecți pentru muncă. Potrivit American Kennel Club (AKC), legătura dintre dalmațieni și stingerea incendiilor datează încă din mijlocul anilor 1700. La acea vreme, pompierii foloseau căruțe trase de cai, iar dalmațienii s-au dovedit a fi excelenți gardieni ai cailor și pasagerilor.

Cu timpul, oamenii au asociat dalmațienii cu pompierii încât, între 1910 și 1940, la celebra Expoziție Canină Westminster, au fost prezentați oficial „Dalmațienii Departamentului de Pompieri”.

Pază, loialitate și legătura cu caii

Serviciul de Pompieri și Salvare din Windsor (WFRS) susține că dalmațienii aveau un rol major: îi țineau la distanță pe hoții care încercau să fure caii din fața hotelurilor. Mai mult, s-a observat o legătură aparte între dalmațieni și cai, care îi acceptau cu ușurință ca tovarăși. Această relație era vitală, pentru că dalmațienii puteau alerga zeci de kilometri zilnic, păstrând ritmul cailor și siguranța transportului.

Alertele dinaintea sirenelor moderne

Înainte ca sirenele și alarmele să fie inventate, dalmațienii erau „semnalul de urgență” al pompierilor. Când echipajul pornea spre incendiu, câinii alergau înainte, lătrând zgomotos ca să avertizeze trecătorii și să facă loc echipajelor de intervenție.

Pompierii din Las Vegas spun că dalmațienii obișnuiau să blocheze intersecțiile, anunțând că diligențele de pompieri se apropiau. Astfel, câinii erau parte activă din operațiune, nu doar mascote.

Sprijin emoțional pentru cai

Pe lângă rolul lor practic, dalmațienii ofereau și sprijin emoțional cailor. Cabalinele se speriau ușor de flăcări și haosul din jurul incendiilor, iar prezența constantă a câinilor îi liniștea și le dădea curaj să își continue drumul.

Care este rolul dalmațienilor astăzi?

Odată cu apariția mașinilor moderne de pompieri, a sirenelor și alarmelor publice, rolul tradițional al dalmațienilor s-a schimbat. Totuși, ei nu au dispărut din peisaj. În prezent, acești câini sunt ținuți în multe stații de pompieri ca mascote oficiale. Ei participă la evenimente publice și ridică moralul echipajelor în perioadele dificile.

După cum notează Reader’s Digest, dalmațienii nu mai aleargă în fața trăsurii, dar au rămas simboluri puternice ale curajului și devotamentului pompierilor. În multe locuri, aceste animale amintesc de vremurile în care oamenii și animalele luptau cot la cot împotriva flăcărilor.