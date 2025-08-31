Câinele tău este bilingv, potrivit unui nou studiu. Patrupedul recunoaște și diferențiază limbile străine / Experimentul care demonstrează că limbajul joacă un rol major în viața animalelor

Câinii ne uimesc cu inteligența și sensibilitatea lor, iar modul în care reacționează la ce le spunem ne fascinează. Deși uneori par că nu ne aud, studiile arată că, de fapt, ne ascultă cu atenție. Un studiu publicat în revista Animal Cognition, a scos la iveală o informație surprinzătoare: câinii știu să facă diferența între limbile străine, de pildă engleză și spaniolă.

Cercetătorii au pornit de la o întrebare simplă: pot câinii să facă diferența între engleză și spaniolă? Până acum se știa că sugarii umani, dar și alte specii precum tamarinii sau șobolanii reușesc să distingă limbile străine folosind indicii ritmice. Diferența este că acele specii nu trăiesc înconjurate constant de limbaj, în timp ce câinii ne aud vorbind zilnic.

Acest lucru i-a transformat pe câini într-un model ideal de studiu despre cum influențează expunerea la limbaj atât discriminarea lingvistică, cât și preferința pentru o limbă anume.

Cum a decurs experimentul

Câinii incluși în experiment proveneau din case unde se vorbea fie engleza, fie spaniola. Fiecare a fost expus la o limbă familiară și la una necunoscută. Pentru testare, cercetătorii au folosit basme citite de aceeași persoană, nativă în ambele limbi.

Poveștile, de aproximativ 22 de secunde, au fost redate în timp ce câinii se aflau într-o cabină izolată fonic. Reacția lor a fost măsurată prin timpul petrecut orientându-se către sursa sunetului.

Ce au arătat rezultatele

Câinii au făcut diferența între cele două limbi. Mai mult, au fost mai atenți când auzeau o limbă necunoscută. De exemplu, patrupedele obișnuite cu spaniola au ascultat mai atent engleza, iar cele obișnuite cu engleza au dat mai multă atenție spaniolei.

Această preferință pentru noutate reflectă adaptabilitatea câinilor. Spre deosebire de multe alte specii care se tem de necunoscut, câinele acceptă mai ușor lucruri noi, fie ele sunete, imagini, oameni sau rutine.

Câinii vs. bebelușii: asemănări și diferențe

Un aspect interesant este comparația cu bebelușii. Aceștia preferă, în general, limba maternă în locul uneia necunoscute. Totuși, când vine vorba de stimuli non-lingvistici, preferă noutatea. În schimb, câinii adulți din studiu au arătat interes crescut pentru limba străină.

Oare cățeii ar reacționa la fel? Este posibil ca puii de câine, asemenea bebelușilor, să prefere limba familiară dacă are sens pentru ei. Un indiciu în acest sens este faptul că toți câinii preferă să audă propriul nume față de altul sau o pronunție greșită.

Cum disting câinii limbile

Cercetătorii nu au stabilit exact ce indicii folosesc câinii pentru a diferenția spectrul lingvistic. Este posibil să fie vorba de ritmul și lungimea silabelor. În spaniolă, acestea sunt mai uniforme, pe când în engleză există variații puternice între silabe accentuate și neaccentuate.

Totuși, nu este exclus ca unii câini să fi recunoscut și câteva cuvinte familiare. Pentru a evita confuziile, cercetătorii au ales povești care nu conțineau termeni cunoscuți de câini, precum „plimbare” sau „recompensă”.

Ce urmează să aflăm

Deocamdată, știm că prietenii noștri blănoși nu doar că ne ascultă, dar își dau seama dacă le vorbim în altă limbă. Pe viitor, cercetările ar putea arăta cum reacționează cățeii față de limbaj și dacă preferințele lor evoluează odată cu vârsta.