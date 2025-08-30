Primul CEO cu patru lăbuțe și blăniță: Arya, cățelușa care și-a inspirat stăpânii să-și schimbe viața și să cucerească Madridul cu o cafenea unică

Cine a spus că ai nevoie de mâini ca să fii CEO? Povestea Aryei, o cățelușă din Buenos Aires, face furori pe străzile Madridului (Spania). Patricio și Sofía, stăpânii patrupedei, au decis să emigreze din Argentina pentru a-și duce ideile antreprenoriale într-o destinație cu putere economică mai mare: Spania. Mutarea a fost o schimbare majoră, dar inspirată și de animalul lor de companie.

Povestea cățelușei Ayra

Emigrarea este, pentru mulți oameni, un salt în necunoscut. Pentru Patricio și Sofía, cuplul argentinian care a decis să părăsească țara natală în căutarea unui trai mai bun, mutarea în Spania a însemnat mult mai mult decât o schimbare geografică. Și-au transformat visul în realitate, la care patrupeda a avut un rol major.

Arya a inspirat ARYA Café, un concept gastronomic care a cucerit rapid Madridul. În plus, patrupeda a devenit și „CEO-ul” simbolic al afacerii, purtând pe umeri o poveste de succes.

Patricio are un trecut solid în domeniul antreprenoriatului. În Argentina, el și-a clădit un nume în industria textilă, creând chiar și un brand de îmbrăcăminte. Totuși, situația economică a țării l-a făcut să caute oportunități în Europa, scrie Clarin.

„Am iubit mereu Argentina și nu pot vorbi de rău despre ea. Dar să pornești o afacere acolo te transformă într-un luptător. Cred că acesta este și motivul pentru care există atât de multe povești de succes ale argentinienilor în străinătate: suntem creativi și mereu pregătiți pentru ce e mai greu”, a relatat Patricio.

El și Sofia au decis să emigreze în 2022, ajungând la Madrid pe 20 septembrie. Bagajele nu conțineau doar haine și documente, ci și o parte esențială a familiei: cățelușa Arya.

Dragostea pentru animale schimbă destine

Arya are un trecut greu. A fost găsită pe străzile Buenos Airesului, alături de cei șapte frați ai săi, aruncați la gunoi. Salvată de o fundație locală, patrupeda a intrat în viața cuplului în urmă cu cinci ani și, de atunci, a adus doar bucurii.

Însă mutarea în Spania nu a fost deloc simplă: „Nu e ușor să obții un apartament fără fluturași de salariu, darămite cu un câine. E aproape imposibil”, își amintesc ei. Totuși, dragostea pentru Arya a fost mai puternică decât orice obstacol. Cuplul a preferat să închirieze temporar un Airbnb și să bată zilnic străzile Madridului până a găsit o locuință.

O glumă transformată într-o afacere

La început, ideea ca Arya să fie imaginea unei cafenele a fost doar o glumă: „Haide să deschidem un loc unde fiecare să vrea să bea cafeaua Aryei”. La doar o lună de la sosirea în Spania, Sofía și Patricio căutau deja un spațiu potrivit pentru prima lor afacere.

În februarie 2023 au inaugurat prima locație ARYA Café pe bulevardul Luchana din cartierul Chamberí. Un spațiu mic și intim, cu 20 de locuri în interior și 16 pe terasă, dar cu o atmosferă caldă, prietenoasă și un meniu care pune accent pe cafea bună și preparate sănătoase.

Succesul a venit rapid. Recenziile excelente și recomandările au transformat cafeneaua într-un punct de atracție nu doar pentru locuitori, ci și pentru turiști. Dar atracția principală e Arya: copiii vin special să o vadă, iar mulți clienți întreabă dacă „CEO-ul” cu patru lăbuțe este prezent înainte să facă o rezervare.

În mai 2024, succesul s-a extins. Cuplul a deschis a doua cafenea ARYA, de data aceasta pe San Francisco de Sales, tot în Chamberí, dar într-o zonă rezidențială. Spațiul, mult mai generos, are două etaje și o terasă cu 72 de locuri, ceea ce a permis cafenelei să găzduiască până la 115 persoane.

ARYA a început să colaboreze cu branduri internaționale precum Baileys și Heineken, a primit distincții de la Uber Eats și a fost prezentă la evenimente gastronomice.

CEO cu blăniță și o misiune specială

Pentru Patricio și Sofía, Arya este forța motrice din spatele proiectului. După ce au adoptat-o, cei doi au devenit vegetarieni și au început să se implice activ în salvarea câinilor fără stăpân. Doar într-un an, prin rețelele sociale, au reușit să găsească familii pentru peste 180 de câini abandonați. Nu e de mirare că Arya a fost descrisă de Uber Eats drept „primul CEO cu patru picioare” sau că presa spaniolă a transformat-o într-un model.