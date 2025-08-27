Vrei să călătorești cu avionul cu animalul tău de companie? Iată câțiva pași de urmat

Zborul cu avionul alături de câinele sau pisica ta, indiferent că mergi într-o destinație pet-friendly sau călătorești în alt scop, trebuie planificat foarte atent. Unele mici detalii îți pot încurca foarte mult călătoria sau poți ajunge chiar în situația de a o anula.

Sunt multe destinații prietenoase cu animalele de companie care pot fi foarte plăcute chiar și în timpul toamnei, când valurile de turiști nu mai sunt la fel de mari, iar temperaturile mai acceptabile. Madridul este un foarte bun exemplu, alături de alte orașe europene, precum: Viena, Amsterdam, Copenhaga, Berlin, Barcelona, Paris, potrivit celor mai recente topuri din domeniu.

Să le explorați alături de prietenul blănos poate fi o experiență foarte plăcută pentru stăpân, dar mai ales una captivantă pentru un câine care descoperă mirosuri noi și socializează cu oameni și câini din locuri nemaiîntâlnite.

Etape esențiale înainte de călătorie

Trebuie să aveți în vedere atât politicile în vigoare, mai ales când zburați în afara țării, cât și condițiile de călătorie, dar și reglementările de la destinație. Primii 3 pași de urmat sunt:

Trebuie să vă asigurați că actele sunt în regulă – câinele sau pisica vor avea nevoie de un pașaport oficial, disponibil la medicul veterinar. Pe pașaport trebuie trecute mai multe date, pe primele pagini: informații despre proprietar, despre animal, marcarea (microciparea) și eliberarea documentului, cu parafa medicului. Este bine să aveți și carnetul de sănătate, pentru a evita orice probleme. Câinele trebuie să aibă toate vaccinurile la zi, să nu sufere de anumite boli care ar face imposibilă călătoria și mai ales trebuie să aibă trecut în pașaport vaccinarea împtriva rabiei – se face cu minimum 21 de zile înainte de zbor. Alegerea unei companii aeriene care să vă permită zborul cu animăluțul. În timp ce în unele țări zborurile interne au reglementări mai puține, la zborurile internaționale rigorile sunt mai mari, iar opțiunile de regulă limitate. Spre exemplu, în timp ce unele companii precum Wizz Air sau Ryanair nu pot fi considerate pet-friendly, deoarece nu permit la bord animale de companie (cu excepția câinilor ghid/ asistență), câinele sau pisica pot fi luați la bord la zborurile operate de companii precum: TAROM, ITA Airways, KLM, Air France, Aegean, Lufthansa, Animawings, DanAir, dar și altele.

Detalii logistice de care să ții cont

Chiar dacă este permis accesul, trebuie să vă interesați pe site-urile companiilor, la secțiunea Animale de companie, acolo unde veți găsi mai exact trecute politicile lor privind transportul. Majoritatea permit la bordul avionului zborul cu câini sau pisici, dar greutatea totală a animalului împreună cu cușca de transport nu trebuie să depășească 8 kg. Sunt doar câțiva operatori care permit o greutate mai mare.

Cușca de transport de regulă trebuie să fie dintr-un material ușor, textil, iar unii dintre operatori permit și cuști din material tare, precum plasticul.

Un aspect adesea neglijat este sosirea la aeroport. Trebuie să ajungeți mai devreme, pentru că procesul de check-in cu un animal de companie poate dura mai mult. Angajații trebuie să verifice documentele, greutatea totală a animalului cu cușca și, în unele cazuri, chiar dimensiunile acesteia.

Verificați din timp condițiile de îmbarcare, deoarece unele companii limitează numărul de animale acceptate la bord pentru fiecare cursă în parte. Rezervarea, care se descarcă online, trebuie făcută din timp.

Chiar dacă veți lua cușca în avion și nu la cală, aplicați o etichetă vizibilă pe cușcă, cu numele tău, datele de contact și eventual destinația finală.

Sunt importante și condițiile de la destinație. Unele țări solicită tratamente suplimentare, precum deparazitarea internă și externă înainte de intrare, iar autoritățile pot cere dovada acestora pe documentele animalului.

Sfaturi pentru un zbor mai confortabil

Pe lângă respectarea reglementărilor, este important și confortul animalului de companie. O călătorie cu avionul poate fi stresantă, mai ales pentru un câine sau o pisică care nu au mai trecut printr-o astfel de experiență.

De aceea, este recomandat să obișnuiți treptat animalul cu cușca de transport, lăsând-o în casă cu ușa deschisă și punând în ea jucării sau păturica preferată. Astfel, spațiul respectiv va fi perceput ca unul sigur, nu ca o pedeapsă.

În ziua zborului, încearcă să oferi animalului o plimbare mai lungă înainte de a ajunge la aeroport. Un câine care a consumat din energie va fi mai calm în timpul călătoriei. Pentru pisici, o sesiune de joacă înainte de drum poate avea un efect asemănător. Unele aeroporturi sunt mai pet-friendly, precum cele din Spania, și pot avea chiar zone dedicate animalelor de companie (pet-relief), însă în România astfel de opțiuni sunt extrem de limitate.

Evitați să îi dați hrană cu puțin timp înainte de plecare, pentru a reduce riscul de disconfort gastric pe parcursul zborului. Totodată, este util să ai la îndemână câteva accesorii mici, precum șervețele umede, pungi pentru curățenie și un recipient pliabil pentru apă.

Nu în ultimul rând, discută cu medicul veterinar dacă este cazul să folosești un produs calmant ușor, special pentru călătorii.

Checklist înainte de zborul cu animalul de companie

Pașaportul animalului – emis de medicul veterinar, cu toate datele completate corect.

Vaccin antirabic – efectuat cu cel puțin 21 de zile înainte de plecare.

Alte vaccinuri și deparazitări – conform cerințelor țării de destinație.

Rezervare confirmată – descărcată și completată, pentru a verifica dacă locul pentru animal este garantat pe zbor.

Cușca de transport omologată – dimensiuni acceptate de compania aeriană, aerisită și confortabilă.

Accesorii utile – șervețele, pungi pentru curățenie, recipiente, jucăria favorită

Consult veterinar – pentru recomandări suplimentare și, dacă e cazul, produse calmante ușoare.

Documente suplimentare – dacă destinația impune (certificat de sănătate, dovada deparazitării).

Surse: dog-society.co.uk, dogcityguide.com, dog-friendlyhotels.com, travelnuity.com, petabroad.eu.