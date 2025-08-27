Anxietatea la animale de companie: Cea mai mare temere a stăpânilor, arată un nou studiu

Un nou sondaj realizat în SUA arată că anxietatea și stresul emoțional al animalelor de companie au devenit principala îngrijorare a stăpânilor, depășind probleme tradiționale precum sănătatea fizică, agresivitatea sau neascultarea.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit cercetării, 61% dintre proprietarii de animale consideră că anxietatea de separare este cea mai mare problemă cu care se confruntă câinii și pisicile lor, notează dvm360.

Ce spun datele sondajului

Sondajul SATELLAI – Pet Tech Trends, desfășurat între 3 și 9 iulie 2025, pe un eșantion de 600 de stăpâni de animale, a scos la iveală că:

52% dintre respondenți ar vrea să știe cel mai mult cum se simt animalele lor .

Doar 9% sunt preocupați în primul rând dacă animalul a mâncat.

10% ar vrea să știe nivelul de activitate al animalului.

16% ar prefera să știe unde se află animalul lor în orice moment.

Aceste date arată o schimbare clară: stăpânii își doresc o legătură emoțională mai profundă cu animalele lor, indiferent de vârstă, regiune sau tip de animal.

Anxietatea – un pericol real pentru sănătatea animalelor

Specialiștii atrag atenția că anxietatea nu este doar o problemă comportamentală, ci și una medicală. Potrivit revistei veterinare dvm360, stresul cronic poate slăbi sistemul imunitar, crescând riscul de infecții și boli. De asemenea, poate contribui la:

obezitate,

boli cardiace,

afecțiuni gastrointestinale.

Așadar, grijile stăpânilor nu sunt deloc nefondate.

Viitorul: produse inteligente pentru bunăstarea emoțională

„Anxietatea animalelor nu mai este doar o îngrijorare, ci principala problemă a stăpânilor”, a declarat David Teaster, director de marketing la SATELLAI.

El estimează că următoarea generație de produse smart pentru animale va fi bazată pe inteligență artificială și va putea evalua starea emoțională a câinilor și pisicilor, nu doar pe cea fizică.

„Stăpânii acordă acum aceeași importanță sănătății emoționale a animalelor ca și siguranței lor fizice. De aceea, vom vedea tot mai multe produse AI capabile să monitorizeze și să interpreteze în timp real starea generală de bine a animalului”, a adăugat Teaster.

Citește și:

Până la ce vârstă cresc câinii: Iată când ating dimensiunea maximă și se opresc din dezvoltare

Doar jumătate dintre companiile de hrană pentru animale folosesc inteligența artificială: Marketingul e prioritatea, tehnologia încă așteaptă