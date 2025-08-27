Anxietatea la animale de companie: Cea mai mare temere a stăpânilor, arată un nou studiu

Un nou sondaj realizat în SUA arată că anxietatea și stresul emoțional al animalelor de companie au devenit principala îngrijorare a stăpânilor, depășind probleme tradiționale precum sănătatea fizică, agresivitatea sau neascultarea.
Potrivit cercetării, 61% dintre proprietarii de animale consideră că anxietatea de separare este cea mai mare problemă cu care se confruntă câinii și pisicile lor, notează dvm360.
Ce spun datele sondajului
Sondajul SATELLAI – Pet Tech Trends, desfășurat între 3 și 9 iulie 2025, pe un eșantion de 600 de stăpâni de animale, a scos la iveală că:
- 52% dintre respondenți ar vrea să știe cel mai mult cum se simt animalele lor.
- Doar 9% sunt preocupați în primul rând dacă animalul a mâncat.
- 10% ar vrea să știe nivelul de activitate al animalului.
- 16% ar prefera să știe unde se află animalul lor în orice moment.
Aceste date arată o schimbare clară: stăpânii își doresc o legătură emoțională mai profundă cu animalele lor, indiferent de vârstă, regiune sau tip de animal.
Anxietatea – un pericol real pentru sănătatea animalelor
Specialiștii atrag atenția că anxietatea nu este doar o problemă comportamentală, ci și una medicală. Potrivit revistei veterinare dvm360, stresul cronic poate slăbi sistemul imunitar, crescând riscul de infecții și boli. De asemenea, poate contribui la:
- obezitate,
- boli cardiace,
- afecțiuni gastrointestinale.
Așadar, grijile stăpânilor nu sunt deloc nefondate.
Viitorul: produse inteligente pentru bunăstarea emoțională
„Anxietatea animalelor nu mai este doar o îngrijorare, ci principala problemă a stăpânilor”, a declarat David Teaster, director de marketing la SATELLAI.
El estimează că următoarea generație de produse smart pentru animale va fi bazată pe inteligență artificială și va putea evalua starea emoțională a câinilor și pisicilor, nu doar pe cea fizică.
„Stăpânii acordă acum aceeași importanță sănătății emoționale a animalelor ca și siguranței lor fizice. De aceea, vom vedea tot mai multe produse AI capabile să monitorizeze și să interpreteze în timp real starea generală de bine a animalului”, a adăugat Teaster.
