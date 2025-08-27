EDUPET

Anxietatea la animale de companie: Cea mai mare temere a stăpânilor, arată un nou studiu

O tânără ține în brațe un cățel speriat Sursa foto: Freepik

Un nou sondaj realizat în SUA arată că anxietatea și stresul emoțional al animalelor de companie au devenit principala îngrijorare a stăpânilor, depășind probleme tradiționale precum sănătatea fizică, agresivitatea sau neascultarea.

Potrivit cercetării, 61% dintre proprietarii de animale consideră că anxietatea de separare este cea mai mare problemă cu care se confruntă câinii și pisicile lor, notează dvm360.

Ce spun datele sondajului

Sondajul SATELLAI – Pet Tech Trends, desfășurat între 3 și 9 iulie 2025, pe un eșantion de 600 de stăpâni de animale, a scos la iveală că:

  • 52% dintre respondenți ar vrea să știe cel mai mult cum se simt animalele lor.
  • Doar 9% sunt preocupați în primul rând dacă animalul a mâncat.
  • 10% ar vrea să știe nivelul de activitate al animalului.
  • 16% ar prefera să știe unde se află animalul lor în orice moment.

Aceste date arată o schimbare clară: stăpânii își doresc o legătură emoțională mai profundă cu animalele lor, indiferent de vârstă, regiune sau tip de animal.

Anxietatea – un pericol real pentru sănătatea animalelor

Specialiștii atrag atenția că anxietatea nu este doar o problemă comportamentală, ci și una medicală. Potrivit revistei veterinare dvm360, stresul cronic poate slăbi sistemul imunitar, crescând riscul de infecții și boli. De asemenea, poate contribui la:

  • obezitate,
  • boli cardiace,
  • afecțiuni gastrointestinale.

Așadar, grijile stăpânilor nu sunt deloc nefondate.

Viitorul: produse inteligente pentru bunăstarea emoțională

„Anxietatea animalelor nu mai este doar o îngrijorare, ci principala problemă a stăpânilor”, a declarat David Teaster, director de marketing la SATELLAI.

El estimează că următoarea generație de produse smart pentru animale va fi bazată pe inteligență artificială și va putea evalua starea emoțională a câinilor și pisicilor, nu doar pe cea fizică.

„Stăpânii acordă acum aceeași importanță sănătății emoționale a animalelor ca și siguranței lor fizice. De aceea, vom vedea tot mai multe produse AI capabile să monitorizeze și să interpreteze în timp real starea generală de bine a animalului”, a adăugat Teaster.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

