Doar jumătate dintre companiile de hrană pentru animale folosesc inteligența artificială: Marketingul e prioritatea, tehnologia încă așteaptă

Industria hranei pentru animale este împărțită când vine vorba de adoptarea inteligenței artificiale (AI). Deși unele companii au început să investească în tehnologie, multe încă evaluează cum ar putea aceste instrumente să le transforme procesele de producție, dezvoltare a produselor și marketing.

Un sondaj recent realizat pe Pet Food Industry a analizat modul în care profesioniștii din domeniu folosesc AI-ul și ce obstacole întâmpină în implementarea sa. Rezultatele, culese în două săptămâni, arată diferențe semnificative între ratele de adoptare și prioritățile viitoare de investiții.

Utilizarea AI diferă semnificativ între companii

Sondajul arată că industria este aproape împărțită în două când vine vorba de adoptarea AI. Din respondenți:

36% folosesc deja AI, dintre care aproape 16% în mai multe domenii operaționale, iar 21% doar în una sau două aplicații specifice.

26% nu utilizează niciun instrument AI.

26% sunt nesiguri sau nu au o opinie despre tehnologie.

Alți 12% analizează AI, dar nu au trecut încă la implementare, ceea ce sugerează că adoptarea ar putea crește în următoarele luni pe măsură ce evaluările se finalizează.

Lipsa de expertiză, principalul obstacol

Când au fost întrebați despre principalele bariere, respondenții au identificat lipsa de expertiză drept cel mai mare obstacol: aproape 25% au menționat lipsa personalului calificat sau a cunoștințelor tehnice.

Alte bariere includ:

Sistemele vechi și fluxurile de lucru depășite (15%)

Lipsa nevoii percepute de AI (17%)

Probleme cu calitatea datelor (10%)

Costuri și ROI neclar (7%)

Aceste cifre arată că motivele tehnice și de competență depășesc considerentele financiare.

Marketingul conduce prioritățile pentru investiții AI

În ciuda adoptării variate, companiile văd clar unde AI poate aduce valoarea cea mai mare:

Marketing și vânzări: 35% dintre respondenți consideră că AI ar putea îmbunătăți țintirea clienților și optimizarea campaniilor.



Analiza pieței: 21% – monitorizarea tendințelor și analiza concurenței.



Eficiența producției: 18% – optimizarea proceselor și controlul calității.



Formularea produselor și conformitatea reglementară: 13% fiecare.



Focusul pe marketing și vânzări arată că industria vede AI mai degrabă ca pe un instrument de înțelegere și atragere a consumatorilor, decât de optimizare internă.

Principalele concluzii

Industria rămâne împărțită: 36% dintre companii folosesc AI, în timp ce 52% nu au implementat încă tehnologia sau sunt nesigure de beneficiile sale.

Lipsa de competențe este cea mai mare barieră: aproape 25% menționează lipsa personalului sau a expertizei tehnice.

Marketingul conduce investițiile în AI: 35% consideră că AI are cel mai mare impact în marketing și vânzări, comparativ cu eficiența producției (18%) sau formularea produselor (13%).



Sondajul a fost realizat între 7 și 21 august 2025, cu 139 de profesioniști din industria hranei pentru animale, prin platforma Petfoodindustry.com.

