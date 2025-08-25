O dietă inteligentă pentru o minte ageră: Cum să-ți ajuți pisica să îmbătrânească frumos / Alimente care combat demența la pisici

Pe măsură ce pisica ta îmbătrânește, creierul ei trece prin transformări. Acestea pot duce la anxietate, mieunat excesiv, tulburări de somn, dezorientare și, în cazuri mai grave, la urinări în afara litierei. În situații severe, pisicile pot dezvolta sindromul de disfuncție cognitivă felină (SDC), o afecțiune asemănătoare cu demența la oameni.

La fel ca în cazul oamenilor, disfuncția cognitivă nu poate fi vindecată cu medicamente. Cu toate acestea, există din ce în ce mai multe dovezi că anumite tipuri de hrană pot proteja creierul de schimbările legate de vârstă și pot reduce simptomele declinului cognitiv. Mulți dintre acești nutrienți care stimulează funcția cerebrală se găsesc deja în hrana obișnuită pentru pisici – trebuie doar să știi ce să cauți. Acest articol te va ajuta să recunoști din timp semnele declinului cognitiv și să înțelegi cum hrana pisicii tale poate face o diferență majoră.

Îmbătrânirea și creierul pisicii tale

Procesul de îmbătrânire cauzează multiple modificări în creierul pisicii, adesea cu ani înainte să observi vreun semn acasă. Printre acestea se numără pierderea de țesut cerebral, inflamația cronică, modificări vasculare, pierderea neuronilor (și o creștere redusă a neuronilor noi) și acumularea de proteine deteriorate. Studiile au arătat, de asemenea, că, pe măsură ce îmbătrânește, creierul se luptă să utilizeze glucoza, care este principala sursă de energie.

Așadar, ce înseamnă asta pentru pisica ta?

Aceste schimbări îi afectează cogniția – capacitatea de a învăța, de a rezolva probleme și de a-și aminti (inclusiv comportamente învățate anterior, cum ar fi mersul la litieră). Pentru multe pisici în vârstă, semnele de acasă pot fi subtile și detectabile doar prin teste specifice. Însă pentru altele, ele devin foarte evidente. În cazurile cele mai severe, acest lucru duce la sindromul de disfuncție cognitivă felină, numit și demență la pisici.

Simptomele declinului și disfuncției cognitive la pisici

Din păcate, declinul cognitiv este foarte frecvent la pisici. Conform unui studiu, aproape o treime din pisicile cu vârste între 11 și 14 ani au cel puțin o modificare de comportament legată de declinul cognitiv, iar procentul crește la peste jumătate dintre pisicile de peste 15 ani.

Iată câteva semne pe care le-ai putea observa acasă:

Urinare sau marcare în casă;

Mieunat excesiv;

Anxietate;

Creșterea comportamentului agresiv;

Dezorientare, de exemplu: uită unde este litiera sau se blochează în locuri neobișnuite;

Schimbarea tiparelor de somn, de exemplu: se trezește noaptea;

Confuzie sau dezorientare;

Schimbarea tiparelor de hrănire, de exemplu: cere mâncare la ore neobișnuite;

Comportamente neobișnuite, de exemplu: privește fix pereții sau are comportamente repetitive, cum ar fi mersul în cerc;

Interacțiuni sociale modificate cu familia, vizitatorii sau alte animale.

Discută cu medicul veterinar dacă observi orice schimbare în comportamentul pisicii tale. Multe dintre aceste simptome pot fi, de asemenea, semne ale altor probleme de sănătate, inclusiv durere, artrită, hipertiroidism, boală renală cronică și tensiune arterială ridicată.

Ce cauzează declinul cognitiv legat de vârstă la pisici

Vârsta înaintată

Acest lucru poate părea evident. Niciunul dintre noi nu este imun la efectele timpului, iar vârsta înaintată este cel mai important factor în apariția declinului cognitiv la pisici. Totuși, alți factori pot intensifica modificările pe care le observăm în creier odată cu vârsta, inclusiv deteriorarea oxidativă și reducerea fluxului sanguin către creier.

Reducerea fluxului sanguin către creier

Pe măsură ce pisica ta îmbătrânește, fluxul de sânge către creier tinde să se reducă. Afecțiunile comune, precum tensiunea arterială ridicată, bolile de inimă și anemia, pot exacerba acest proces, ducând la o degradare mai rapidă a celulelor cerebrale. Verificările regulate de sănătate vor ajuta la detectarea timpurie a semnelor acestor afecțiuni.

Deteriorarea oxidativă

Corpul pisicii produce o substanță dăunătoare numită radicali liberi în timpul metabolismului zilnic normal. Aceștia sunt neutralizați de antioxidanți, prevenind deteriorarea celulară. Cu toate acestea, îmbătrânirea, stresul, bolile și factorii de mediu, cum ar fi fumul de țigară și poluarea, pot crește producția de radicali liberi. Acest lucru duce la o deteriorare celulară crescută în întregul corp, inclusiv în creier.

Citește mai departe pentru a afla cum adăugarea de antioxidanți în dieta pisicii tale poate proteja creierul de această deteriorare oxidativă.

Ce nutrienți sunt esențiali pentru sănătatea creierului la pisici

La fel ca în cazul oamenilor, nu există în prezent un tratament pentru declinul sau disfuncția cognitivă. Cu toate acestea, cercetările privind impactul anumitor nutrienți asupra sănătății creierului au arătat rezultate promițătoare. Încetinirea progresului îmbătrânirii creierului poate reduce simptomele pisicii tale și îi poate îmbunătăți calitatea vieții.

Potrivit autorilor studiului „Nutriția și creierul îmbătrânit al câinilor și pisicilor”: „Deși declinul cognitiv și disfuncția cognitivă pot apărea pe măsură ce animalele de companie îmbătrânesc, niciunul dintre acestea nu ar trebui acceptat pur și simplu ca o consecință a îmbătrânirii.”

Există mai mulți nutrienți care s-au dovedit a îmbunătăți sănătatea și funcția cerebrală la pisicile mai în vârstă. Aceștia oferă cel mai mare beneficiu atunci când sunt utilizați în combinație. Un studiu important a arătat o „îmbunătățire cognitivă la pisicile de vârstă mijlocie și în vârstă cu suplimentare dietetică cu un amestec de nutrienți ce conține ulei de pește, vitamine B, antioxidanți și arginină.”

Să analizăm fiecare nutrient în parte.

Antioxidanți

Deteriorarea oxidativă este o cauză majoră a declinului cognitiv la oameni și animale. Antioxidanții funcționează prin neutralizarea radicalilor liberi dăunători. Un exces de radicali liberi cauzează deteriorare oxidativă, contribuind la multiple boli, de la cancer la îmbătrânirea prematură. Nivelurile naturale de antioxidanți scad pe măsură ce corpul îmbătrânește, ducând la o deteriorare oxidativă mai accentuată – iar creierul este deosebit de vulnerabil la acest tip de deteriorare. Deși cercetările la pisici sunt mai limitate, câteva studii la câini au descoperit că o dietă bogată în antioxidanți reduce disfuncția cognitivă. Același lucru este probabil valabil și pentru pisicile noastre.

Antioxidanții cunoscuți pentru protejarea sănătății creierului la pisici includ vitamina E, vitamina C și seleniul.

Acizii grași Omega-3

Probabil ai auzit de beneficiile acizilor grași omega-3, în special ale acidului docosahexaenoic (DHA) și eicosapentaenoic (EPA). Aceștia se găsesc adesea în alimente precum uleiul de pește, somonul, algele marine, sardinele și ficatul. Acizii grași omega-3 au proprietăți neuroprotectoare și antiinflamatorii, ceea ce înseamnă că susțin funcția cerebrală sănătoasă și protejează celulele creierului de deteriorarea legată de vârstă. La oameni, cercetările au arătat că acizii grași omega-3 protejează împotriva declinului cognitiv și îmbunătățesc funcția cognitivă. Acest beneficiu este amplificat atunci când sunt administrați alături de vitamine B.

Vitaminele B

Anumite vitamine B, inclusiv tiamina, folatul și cobalamina, sunt importante pentru funcția cerebrală la pisici. Atunci când nivelurile acestora sunt scăzute, poate apărea o creștere a unei substanțe numite homocisteină, care este legată de atrofia cerebrală, tulburări cognitive și demență la oameni. Studiile la oameni arată că suplimentarea cu vitamine B reduce atrofia creierului și îmbunătățește memoria și cogniția. Este probabil ca același efect să fie valabil și pentru animalele de companie.

Arginina

Arginina este un aminoacid găsit în alimentele bogate în proteine, cum ar fi carnea, nucile și ficatul. Este vitală pentru producția de oxid nitric (NO), care ajută la reglarea fluxului sanguin către creier, asigurându-se că celulele primesc oxigenul și nutrienții de care au nevoie. De asemenea, joacă un rol crucial în răspunsul imunitar și în activitatea antioxidanților din creier, precum și în memoria pisicii tale.

Cetonele și trigliceridele cu lanț mediu (TCM)

Glucoza este o sursă importantă de energie pentru creierul pisicii tale. Dar pe măsură ce aceasta îmbătrânește, creierul întâmpină dificultăți în a utiliza glucoza, chiar și atunci când este disponibilă în abundență. Creierul necesită multă energie, așa că atunci când aceasta este redusă, celulele pot fi deteriorate și pot muri. Acest lucru duce la schimbări ireversibile în funcția cerebrală și în comportament.

Cu toate acestea, cetonele și TCM pot fi folosite ca sursă alternativă de energie, asigurând că celulele creierului primesc energia de care au nevoie. TCM-urile din dietă sunt grăsimi (cum ar fi uleiul de cocos) care sunt metabolizate pentru a forma cetone. Pe lângă faptul că sunt combustibil pentru creier, TCM-urile și cetonele oferă și o serie de beneficii neuroprotectoare. Printre acestea se numără reducerea daunelor cauzate de stresul oxidativ și susținerea funcției cerebrale.

Cum alegi o dietă care să susțină sănătatea creierului pisicii tale

Vestea bună este că nu este dificil să găsești o dietă care să susțină creierul pisicii tale – acum că știi ce să cauți.

Caută ingrediente care stimulează funcția cerebrală

Întotdeauna alege o dietă care este completă și echilibrată pentru etapa de viață a pisicii tale și care conține ingrediente de înaltă calitate. Dar când vine vorba de sănătatea creierului, vrei să alegi o hrană care face mai mult decât atât.

Caută diete care includ nutrienții noștri de top pentru creier:

Antioxidanți

Acizi grași Omega-3

Arginină

TCM-uri și cetone

Mulți dintre acești nutrienți lucrează împreună pentru a-și amplifica reciproc funcția, ducând la un beneficiu crescut. De asemenea, ei vizează diferite aspecte ale sănătății creierului, ceea ce înseamnă că un amestec de ingrediente îi va oferi pisicii tale cel mai bun suport. Dietele formulate de un nutriționist veterinar calificat vor oferi cel mai eficient amestec de nutrienți.

Dietele comerciale care susțin sănătatea creierului

Multe sortimente de hrană completă și echilibrată de înaltă calitate pentru pisici adulte, cum ar fi gama Purina PRO PLAN Vital Functions, includ un amestec de ingrediente care stimulează funcția cerebrală în varianta lor standard pentru adulți. De asemenea, dietele formulate pentru pisicile în vârstă, cele cu afecțiuni urinare, anxietate și boli articulare conțin adesea ingrediente care aduc beneficii și creierului. De exemplu, potrivit unui studiu bazat pe chestionare, semnele de declin cognitiv s-au îmbunătățit la 70% dintre pisicile hrănite cu dieta Hill’s Feline j/d. Concepută inițial pentru a trata osteoartrita, aceasta conține mulți nutrienți care ajută și sănătatea creierului, inclusiv antioxidanți, acizi grași esențiali și L-carnitină.

Suplimente pentru sănătatea creierului

Majoritatea nutrienților cheie pentru protejarea și îmbunătățirea funcției cerebrale la pisici se găsesc în hrana completă. Cu toate acestea, există și câteva suplimente pe care le poți folosi pentru un suport suplimentar, mai ales dacă pisica ta mai în vârstă suferă de anxietate.

Asigură-te că te consulți cu medicul veterinar înainte de a începe orice supliment nou.

S-adenosil-l-metionină (SAMe) S-adenosil-l-metionina (SAMe) susține membranele celulare și îmbunătățește producția de antioxidanți. Este utilizată în general ca supliment (sub denumirea de Denamarin) pentru a trata bolile hepatice la pisici și câini. Cu toate acestea, un studiu a constatat că SAMe poate îmbunătăți funcția executivă la câinii și pisicile în vârstă, mai ales când este administrată la începutul bolii.

Alfa-casozepina Un studiu care a analizat efectul alfa-casozepinei (tablete Zylkene) asupra anxietății la pisici a constatat o îmbunătățire a comportamentelor bazate pe frică. Dacă pisica ta mai în vârstă prezintă semne de anxietate, un supliment calmant precum Zylkene ar putea fi de ajutor. Alfa-casozepina se găsește și în dietele formulate pentru a reduce anxietatea, inclusiv Royal Canin Calm și Hill’s Urinary Support.

Sursa: cats.com

