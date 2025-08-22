Care este dieta de calitate pe care o alegem pentru puii de pisică sau de câine în primele 12 luni de viață: Sfatul medicului veterinar Beatrice Ilea

Primele luni de viață ale unui animal sunt extrem de importante pentru viitorul adult. Felul în care crește va sedimenta starea de sănătate, mai ales. Așa că alimentația este extrem de importantă. Aceasta trebuie să fie adaptată fiecărui pui în parte în funcție de rasă, vârstă și alte caracteristici specifice.

Pe piață, în magazinele de specialitate, există game variate de produse adecvate fiecărei vârste și chiar și în funcție de greutatea animalului. Așa că alegerea se poate face extrem de ușor, dacă ținem cont de câteva sfaturi simple și extrem de utile.

Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, de ce să ținem cont în primele 12 luni de viață ale puiului de câine sau de pisică.

Dietă de calitate pentru puii de pisică și câine în primele 12 luni



Primele 12 luni reprezintă pentru puiuț perioada de creștere intensivă, astfel că hrana trebuie să fie special formulată pentru juniori/puppy/kitten. O dietă de calitate include:

Proteine de înaltă calitate (carne, pește, ou) – pentru dezvoltarea mușchilor și a organelor;

Grăsimi sănătoase (inclusiv acizi grași Omega-3 și Omega-6) – pentru energie, piele sănătoasă și blană strălucitoare, dar și pentru dezvoltarea creierului și a vederii;

Calciu și fosfor în raport echilibrat – esențial pentru dezvoltarea oaselor și dinților;

Vitamine și minerale (A, D, E, complexul B, zinc, seleniu) – sprijină sistemul imunitar și metabolismul;

Carbohidrați digerabili (orez, cartofi, legume) – sursă de energie rapidă;

Fibre – pentru o digestie corectă;

Apă proaspătă la discreție – hidratarea este vitală.

Foarte Important: la rasele mari de câini, aportul de calciu și proteine trebuie controlat pentru a evita creșterea prea rapidă ce poate duce la probleme articulare.

