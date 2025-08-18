Cum să alegi hrana potrivită pentru cățelușul tău: Ghidul complet pentru o creștere sănătoasă

O dietă sănătoasă este esențială pentru creșterea și dezvoltarea puiului tău de câine. Te întrebi ce ar trebui să-i dai de mâncare noului tău membru al familiei? Iată câteva sfaturi care te pot ajuta să găsești hrana ideală.

Alege hrană specială pentru căței

Hrana pentru câini adulți nu va satisface nevoile nutriționale ale unui cățeluș. Puii au nevoie de cantități mai mari de proteine, calciu, grăsimi și alți nutrienți decât câinii mai în vârstă. Conform Asociației Americane a Oficialilor de Control al Furajelor (AAFCO), hrana pentru căței ar trebui să conțină cel puțin 22,5% proteine și 8,5% grăsimi. Prin comparație, hrana pentru câini adulți respectă ghidurile AAFCO cu doar 18% proteine și 5,5% grăsimi.

O dietă săracă în nutrienți, vitamine și minerale poate afecta sănătatea cățelușului tău. De exemplu, un nivel scăzut de proteine sau grăsimi poate duce la o creștere lentă, mușchi slabi și boli frecvente. La fel, un nivel scăzut de calciu poate afecta dezvoltarea normală a oaselor și dinților, provocând spasme musculare, slăbiciune, oboseală și chiar convulsii.

Verifică lista de ingrediente

Proteinele, cum ar fi cele din carne de vită, de pasăre sau pește, ar trebui să fie printre primele ingrediente enumerate pe eticheta hranei. Deși este bine să eviți alimentele cu un procent mare de „umplutură”, cerealele și subprodusele sunt ingrediente perfect sigure, conform American Kennel Club (AKC).

AKC menționează că cerealele oferă nutrienți, iar subprodusele de origine animală (precum organele și măruntaiele) conțin adesea mai mulți nutrienți decât carnea pe care o consumi tu. Desigur, dacă puiul tău are alergie la cereale, cel mai bine este să le eviți. Simptomele unei alergii la cereale includ: piele roșie și iritată, infecții frecvente ale urechilor, labe inflamate, pierderea părului din cauza scărpinatului sau a mușcatului excesiv, diaree, gaze intestinale și vărsături.

Caută sigiliul de aprobare

Hrana care îndeplinește cerințele AAFCO va avea o mențiune care atestă că „produsul este formulat pentru a îndeplini nivelurile nutriționale stabilite de Profilurile de Nutriție AAFCO pentru Câini”. Dacă vezi această mențiune, înseamnă că hrana oferă o dietă completă și echilibrată, care va satisface nevoile nutriționale ale cățelușului tău.

Ia în considerare rasa și mărimea la maturitate

O formulă generică pentru căței s-ar putea să nu fie cea mai bună idee dacă ai un pui de rasă mică sau mare. Aceste alimente s-ar putea să nu corespundă nevoilor specifice ale animalelor mici sau mari. AKC subliniază că puii de rase mari au nevoie de un amestec precis de nutrienți pentru a preveni problemele musculare și osoase. Câinii mici au, de asemenea, nevoi nutriționale diferite și se pot îneca cu bucățile de hrană uscată dacă sunt prea mari. Din fericire, mulți producători oferă alimente special concepute pentru puii de rase mari și mici.

Alege tipul de hrană preferat de cățelul tău

Plănuiești să-i dai cățelușului tău hrană uscată, umedă sau un amestec din ambele? Hrana uscată rămâne proaspătă mai mult timp și ajută la menținerea curățeniei dinților. Hrana umedă are un conținut mai mare de apă și o varietate de arome care atrag cățeii, dar trebuie păstrată la frigider după deschidere. Alegerea hranei este o decizie individuală, bazată pe o varietate de factori, inclusiv preferințele cățelușului tău, comoditate, disponibilitatea spațiului de depozitare și, bineînțeles, bugetul tău.

Discută cu medicul veterinar despre cea mai bună hrană pentru cățelul tău

Având în vedere multitudinea de mărci și tipuri de hrană pentru căței, alegerea celei potrivite nu este întotdeauna ușoară. Din fericire, medicul veterinar al animalului tău de companie îți poate oferi sfaturi și recomandări de alimente care-l vor ajuta să se dezvolte armonios.

Veterinarul este, de asemenea, o sursă excelentă de informații despre dietele speciale necesare în cazul anumitor afecțiuni medicale și poate sugera alimente adecvate sau diete prescrise.

Sursa: Uptown Veterinary Hospital

