Back to school: Cum ajutăm animalele de companie să facă tranziția la programul de școală al copiilor

Odată cu începutul școlii, copiii își schimbă programul, iar animalele de companie rămân brusc mai mult timp singure acasă. La fel ca cei mici, și câinii sau pisicile au nevoie de o perioadă de adaptare. Specialiștii ne reamintesc că rutina este cheia echilibrului pentru prietenii necuvântători, potrivit DailyNews.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O zi sănătoasă pentru animale presupune, de cele mai multe ori, alternanță între mese, somn, joacă, plimbări și stimulare mentală. Cu alte cuvinte, dacă patrupedul știe când urmează să primească mâncare sau când e timpul de plimbare, anxietatea scade. De aceea, este recomandat ca proprietarii să facă mici ajustări înainte de începutul școlii: concret, este recomandat să modifice treptat orele de masă și să exerseze absențe scurte și să crească progresiv durata lor.

Cum îi ținem ocupați cât suntem plecați

Chiar dacă o bună parte din zi animalele dorm, atunci când sunt treze au nevoie de activități. Jucăriile interactive sau hrănitoarele-puzzle le pot oferi o stimulare mentală. Totuși, acestea nu înlocuiesc timpul de calitate petrecut cu membrii familiei. Asta înseamnă că o sesiune de joacă sau o plimbare după școală devin momente cheie de conectare între copii și animale, dar și o bună ocazie pentru cei mici de a lăsa deoparte stresul și tehnologia.

Semne de stres la animale

Odată cu schimbarea programului, unele animale pot da dovadă de comportamente de anxietate de separare: lătrat sau mieunat excesiv, agitație, mers repetitiv prin casă, lins compulsiv, agitație lângă uși sau ferestre. Aceste semnale nu trebuie ignorate. În astfel de cazuri, apelarea la un dresor certificat sau, la nevoie, la un medic veterinar specialist în comportament, poate preveni agravarea situației.

Concluzia este aceea că revenirea la școală nu este doar o provocare pentru copii, ci și pentru animalele de companie, care vor rămâne, o bună parte din zi, fără o parte din membrii familiei. Totuși, cu răbdare, consecvență și activități potrivite, această tranziție poate deveni o oportunitate de consolidare a legăturii dintre cei mici și prietenii lor necuvântători.