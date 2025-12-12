La o aruncătură de băț de Capitala României, stat European cu pretenții de țară civilizată, într-o așa-numită fermă, autoritățile au descoperit imagini greu de privit. Înghesuite la un loc, într-o mizerie de nedescris, înfometate și lăsate să fie măcinate de boală și suferință, zeci de animale duceau o luptă cruntă pentru supraviețuire. În fiecare zi, Protecția Animalelor Ilfov împreună cu cei de la Visul Luanei și reprezentanți ai poliției au reușit să pătrundă în iadul de acolo cu mandat. Iar în spatele porților închise au găsit ceea ce cu greu poate fi descris în cuvinte.

”Animalele erau slabe, înfometate, pline de răni și boli. Creșteau într-o mizerie cruntă, noroiul ajungea până la genunchi, caii își mâncau propriile excremente”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, directorul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, Hilde Tudora.

Toate animalele, salvate

În ferma groazei de la Nuci, autoritățile au descoperit 23 de cai aflați într-o stare cumplită, 26 de câini înfometați, speriați și bolnavi, dar și măgari, mai multe oi și capre. Li s-au acordat îngrijiri medicale, au fost tratate, hrănite și, mai important decât orice, au fost scoase din iadul în care se aflau. Toate animalele au ajuns în grija unor oameni care le vor trata ca pe niște ființe și se vor asigura că nu vor mai trece prin calvarul prin care au trecut pană acum.

”A fost o provocare să găsim cazare pentru atâtea animale. Atenție, nu vorbim de animale sănătoase, ci de unele care au nevoie de îngrijiri speciale și, deci costurile cresc și munca e mult mai multă”, a mai spus Hilde Tudora.

Ferma de la Nuci, controlată în urmă cu doi ani

Cazul acesta nu le este necunoscut autorităților din Ilfov. În urmă cu mai bine de doi ani, mai exact pe 4 februarie 2023, ferma groazei de la Nuci era vizată de o acțiune similară. Și atunci animalele, aflate tot într-o stare deplorabilă, au fost salvate, îngrijite și hrănite. Numai că proprietara a acționat în instanță autoritățile și a avut câștig de cauză.

”Proprietara fermei de La Nuci a mai avut o dată animalele „confiscate”, în 2023. Și le-a luat înapoi în instanță și le-a adus în aceeași stare. Unele nu au supraviețuit de atunci și până acum. Cu ajutorul unui buldoexcavator, am dezgropat mai multe cadavre”, a declarat Hilde Tudora.

Doi ani mai târziu, așadar, zeci de oameni s-au mobilizat din nou pentru a salva zeci de suflete din chinuri inimaginabile, în speranța că, de data aceasta, niciun judecător nu va mai decide ca vreo ființă să ajungă din nou în spatele porților fermei groazei. Un proces penal pentru cruzime fată de animale a fost deschis împotriva proprietarei de acolo, iar cei de la Protecția Animalelor Ilfov cer ca, pe lângă pedeapsa principală, să-i fie aplicată și o pedeapsă complementară de interzicere a deținerii de animale.