Pisicile fără stăpân din București și Ilfov vor avea adăposturi sigure pentru sezonul rece, după ce autoritățile au început distribuirea gratuită a căsuțelor termoizolate dedicate animalelor comunitare. Programul este deschis pentru toți cei care doresc să ofere protecție pisicilor din zonele lor, notează Mediafax.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Adăposturi termoizolate pentru sezonul rece

Direcția Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Fundația Ilfov Împreună și Nuclearelectrica, a lansat oficial programul de distribuire a acestor adăposturi. Căsuțele sunt proiectate special pentru iarnă: au acoperiș hidroizolat și rabatabil pentru curățare ușoară, sunt compartimentate și prevăzute cu șase picioare pentru a le feri de contactul direct cu solul rece.

Potrivit Denisei Drumea, consilier pentru Protecția Animalelor în cadrul CJ Ilfov, proiectul vine în completarea campaniilor de sterilizare gratuită derulate cu sprijinul ONG-urilor. „Prin această sponsorizare distinctă, am obținut finanțare pentru adăposturi destinate pisicilor nimănui. Sunt sigure, durabile și pregătite pentru iarnă”, a precizat aceasta.

O căsuță are un cost de 412 lei fără TVA, iar autoritățile estimează producerea a aproximativ 200 de unități. Programul funcționează prin parteneriate și implicarea mediului privat, un exemplu fiind sprijinul oferit de Nuclearelectrica. „Avem nevoie de colaborări pentru a construi o societate mai empatică. Sprijinul Nuclearelectrica face real diferența”, a declarat Anita Ciucur, coordonator Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Locuitorii din București și Ilfov pot solicita gratuit o căsuță pentru pisicile comunitare la numărul 0751.269.141. Pentru amplasarea adăpostului este necesar acordul asociației de proprietari, iar beneficiarii vor semna un proces verbal prin care se angajează să aibă grijă de acesta.

Programul se va derula pe întreaga perioadă a sezonului rece și are ca obiectiv protejarea cât mai multor pisici fără stăpân din regiune.