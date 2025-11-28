Odată cu scăderea temperaturilor, animalele de pe stradă caută locuri calde și protejate. Pisicile fără stăpân sunt cele mai afectate, iar adesea se ascund sub capotele mașinilor. Motorul cald le oferă confort, iar spațiul protejat le ferește de ploaie, ninsoare sau vânt.

Din păcate, această alegere le poate pune în pericol atunci când șoferii pornesc mașinile fără să verifice atent. Iată câteva sfaturi simple care pot salva vieți:

3 sfaturi pentru șoferi

Bate ușor în capotă – ca și cum ai spune „Sunt aici, ai timp să pleci”. Pisicile aud sunetul și au timp să se deplaseze.

Claxonează scurt – un semnal sonor le poate avertiza că urmează să pornești mașina.

Verifică cu atenție sub capotă – chiar dacă ți se pare că „sigur nu e nimic acolo”, un moment de atenție poate salva o viață.

Cum poți ajuta pisicile străzii

Dacă vrei să faci mai mult pentru pisicile fără stăpân, le poți susține prin donații către organizații care le salvează și le oferă adăpost. Un exemplu este Asociația Sache Vet, care printr-o donație recurentă de 5 euro/lună, trimisă prin SMS la MIAU la 8835, poate ajuta să salveze tot mai multe pisici.

Prin câteva secunde de atenție la mașină și un gest de bunătate, putem proteja animalele în sezonul rece și le putem oferi o șansă la viață.