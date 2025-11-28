Articole / Reportaje

Iarna vine și pisicile străzii se adăpostesc sub capotele mașinilor: La ce trebuie să fii atent înainte să pleci la drum

Claudiu Surmei 28 noiembrie 0 comentarii
O pisică stă pe capota unei mașini Sursa foto: Freepik

Odată cu scăderea temperaturilor, animalele de pe stradă caută locuri calde și protejate. Pisicile fără stăpân sunt cele mai afectate, iar adesea se ascund sub capotele mașinilor. Motorul cald le oferă confort, iar spațiul protejat le ferește de ploaie, ninsoare sau vânt.

Din păcate, această alegere le poate pune în pericol atunci când șoferii pornesc mașinile fără să verifice atent. Iată câteva sfaturi simple care pot salva vieți:

3 sfaturi pentru șoferi

  • Bate ușor în capotă – ca și cum ai spune „Sunt aici, ai timp să pleci”. Pisicile aud sunetul și au timp să se deplaseze.
  • Claxonează scurt – un semnal sonor le poate avertiza că urmează să pornești mașina.
  • Verifică cu atenție sub capotă – chiar dacă ți se pare că „sigur nu e nimic acolo”, un moment de atenție poate salva o viață.

Cum poți ajuta pisicile străzii

Dacă vrei să faci mai mult pentru pisicile fără stăpân, le poți susține prin donații către organizații care le salvează și le oferă adăpost. Un exemplu este Asociația Sache Vet, care printr-o donație recurentă de 5 euro/lună, trimisă prin SMS la MIAU la 8835, poate ajuta să salveze tot mai multe pisici.

Prin câteva secunde de atenție la mașină și un gest de bunătate, putem proteja animalele în sezonul rece și le putem oferi o șansă la viață.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Freepik

